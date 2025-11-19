Легионер клуба УПЛ удивил выбором самого сильного соперника: «Все боятся»

Венесуэльский легионер криворожского Кривбасса Глейкер Мендоса назвал сильнейшего соперника, против которого играл в Украинской Премьер-лиге.

– Самый сильный оппонент в чемпионате Украины, против которого ты играл.

– Думаю, против «Полесья». У них сильный правый защитник, не знаю его имени (против Глейкера играл Никита Кравченко, – прим), но он действительно классный. Хотя, если честно, нас все боятся – мы же Кривбасс, – сказал Мендоса.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги криворожский Кривбасс занимает пятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 20 сыгранных матчей.