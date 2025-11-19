Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легионер клуба УПЛ удивил выбором самого сильного соперника: «Все боятся»
Украина. Премьер лига
19 ноября 2025, 15:12 |
307
0

Легионер клуба УПЛ удивил выбором самого сильного соперника: «Все боятся»

Глейкер Мендоса отметил Никиту Кравченко из «Полесья»

19 ноября 2025, 15:12 |
307
0
Легионер клуба УПЛ удивил выбором самого сильного соперника: «Все боятся»
ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

Венесуэльский легионер криворожского Кривбасса Глейкер Мендоса назвал сильнейшего соперника, против которого играл в Украинской Премьер-лиге.

– Самый сильный оппонент в чемпионате Украины, против которого ты играл.

– Думаю, против «Полесья». У них сильный правый защитник, не знаю его имени (против Глейкера играл Никита Кравченко, – прим), но он действительно классный. Хотя, если честно, нас все боятся – мы же Кривбасс, – сказал Мендоса.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги криворожский Кривбасс занимает пятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 20 сыгранных матчей.

По теме:
Без Шахтера. Определены полуфиналисты женского Кубка Украины
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Если надежно в обороне, то и в атаке будут моменты»
Туран рассказал о главной ловушке бывшего топ-игрока в тренерской работе
Глейкер Мендоса Никита Кравченко Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аутсайдер УПЛ хочет оформить трансфер провального футболиста Динамо
Футбол | 19 ноября 2025, 13:29 7
Аутсайдер УПЛ хочет оформить трансфер провального футболиста Динамо
Аутсайдер УПЛ хочет оформить трансфер провального футболиста Динамо

«Эпицентр» планирует выкупить контракт Владислава Супряги у киевского гранда

Аналитики прогнозируют, что в финальную часть попадет Польша, а не Украина
Футбол | 19 ноября 2025, 00:55 1
Аналитики прогнозируют, что в финальную часть попадет Польша, а не Украина
Аналитики прогнозируют, что в финальную часть попадет Польша, а не Украина

Жеребьевка финального раунда ЧМ-2026 состоится 5 декабря в Вашингтоне

Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Футбол | 19.11.2025, 06:05
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
Футбол | 18.11.2025, 16:35
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
Известен состав девичьей сборной Украины WU-17 на первый раунд отбора Евро
Футбол | 19.11.2025, 14:56
Известен состав девичьей сборной Украины WU-17 на первый раунд отбора Евро
Известен состав девичьей сборной Украины WU-17 на первый раунд отбора Евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Украина не играет всегда так, как с Исландией?»
МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Украина не играет всегда так, как с Исландией?»
18.11.2025, 07:02 3
Футбол
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
19.11.2025, 05:55 5
Бокс
Уордли отреагировал на решение Усика отказаться от пояса WBO
Уордли отреагировал на решение Усика отказаться от пояса WBO
17.11.2025, 22:49 1
Бокс
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
19.11.2025, 12:20 102
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
18.11.2025, 06:42 2
Футбол
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
18.11.2025, 10:29 2
Бокс
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
18.11.2025, 06:02 2
Бокс
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем