Клуб УПЛ подписал звездного легионера по видеосвязи: «Я сразу согласился»

Венесуэльский легионер криворожского Кривбасса Глейкер Мендоса объяснил, почему решил присоединиться к клубу Украинской Премьер-лиги.

– Сейчас ты выступаешь в УПЛ. А как возник вариант с криворожским Кривбассом?

– Предложение поступило, когда я был в расположении сборной. После видеовстречи с представителями клуба сразу согласился без колебаний. Понял, что у Кривбасса большие цели и амбиции.

– Были ли у тебя просмотры или варианты с другими клубами до приезда в Украину?

– Да, но детали оставлю при себе.

– Насколько трудно было принять решение оставить Латинскую Америку из-за нового вызова в Европе?

– Это была моя мечта – играть в Европе. И я благодарен всем, что она воплотилась в жизнь.

– Как проходила твоя адаптация в команде?

– Сначала было тяжело из-за языка. Но Ноа Ндомбази, Маттео Аморозо, Рафаэль Бандейра очень помогли. Они сделали так, что я почувствовал себя как дома.

– В Кривбассе сложилась мини-диаспора венесуэльских игроков. Знали ли вы друг друга до этого?

– Да, мы – как семья. Вместе проводим время, ходим на ужин, иногда готовим асадо (блюдо из жареного мяса, популярное в странах Латинской Америки, – прим.). Это очень помогает вдали от дома, – сказал легионер.