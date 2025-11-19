Клуб УПЛ подписал звездного легионера по видеосвязи: «Я сразу согласился»
Глейкер Мендоса вспомнил, как оказался в Кривбассе
Венесуэльский легионер криворожского Кривбасса Глейкер Мендоса объяснил, почему решил присоединиться к клубу Украинской Премьер-лиги.
– Сейчас ты выступаешь в УПЛ. А как возник вариант с криворожским Кривбассом?
– Предложение поступило, когда я был в расположении сборной. После видеовстречи с представителями клуба сразу согласился без колебаний. Понял, что у Кривбасса большие цели и амбиции.
– Были ли у тебя просмотры или варианты с другими клубами до приезда в Украину?
– Да, но детали оставлю при себе.
– Насколько трудно было принять решение оставить Латинскую Америку из-за нового вызова в Европе?
– Это была моя мечта – играть в Европе. И я благодарен всем, что она воплотилась в жизнь.
– Как проходила твоя адаптация в команде?
– Сначала было тяжело из-за языка. Но Ноа Ндомбази, Маттео Аморозо, Рафаэль Бандейра очень помогли. Они сделали так, что я почувствовал себя как дома.
– В Кривбассе сложилась мини-диаспора венесуэльских игроков. Знали ли вы друг друга до этого?
– Да, мы – как семья. Вместе проводим время, ходим на ужин, иногда готовим асадо (блюдо из жареного мяса, популярное в странах Латинской Америки, – прим.). Это очень помогает вдали от дома, – сказал легионер.
