Италия является одной из лучших сборных в истории отборочных раундов ЧМ

Чемпионат мира
19 ноября 2025, 11:58 | Обновлено 19 ноября 2025, 12:58
Лишь три сборные набирали в среднем за матч больше очков, чем итальянцы

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии, которая в следующем году будет пытаться попасть на чемпионат мира через матчи плей-офф, является одной из лучших национальных команд в истории отборочных раундов по количеству набранных очков за игру (средний показатель).

В активе «Скуадры адзурры» 2,24 очка за матч (126 сыгранных поединков).

Больше итальянцев имеют только три сборные: Германия (2,56), Англия (2,33) и Испания (2,31).

Национальные сборные с наибольшим количеством очков за игру (средний показатель) в истории квалификационных раундов к чемпионатам мира (минимум 60 сыгранных матчей):

  • 2,56 – Германия (110)
  • 2,33 – Англия (130)
  • 2,31 – Испания (131)
  • 2,24 – Италия (126)
  • 2,19 – Нидерланды (143)
  • 2,15 – Иран (162)
  • 2,14 – Хорватия (80)
  • 2,14 – Южная Корея (168)
  • 2.14 – Мексика (171)
  • 2.12 – Бразилия (145)

В скобках – количество сыгранных матчей

Напомним, уже завтра Италия, как и Украина, узнает своих соперников в матчах плей-офф.

сборная Италии по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу
