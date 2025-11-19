Италия является одной из лучших сборных в истории отборочных раундов ЧМ

Сборная Италии, которая в следующем году будет пытаться попасть на чемпионат мира через матчи плей-офф, является одной из лучших национальных команд в истории отборочных раундов по количеству набранных очков за игру (средний показатель).

В активе «Скуадры адзурры» 2,24 очка за матч (126 сыгранных поединков).

Больше итальянцев имеют только три сборные: Германия (2,56), Англия (2,33) и Испания (2,31).

Национальные сборные с наибольшим количеством очков за игру (средний показатель) в истории квалификационных раундов к чемпионатам мира (минимум 60 сыгранных матчей):

2,56 – Германия (110)

2,33 – Англия (130)

2,31 – Испания (131)

2,24 – Италия (126)

2,19 – Нидерланды (143)

2,15 – Иран (162)

2,14 – Хорватия (80)

2,14 – Южная Корея (168)

2.14 – Мексика (171)

2.12 – Бразилия (145)

В скобках – количество сыгранных матчей

Напомним, уже завтра Италия, как и Украина, узнает своих соперников в матчах плей-офф.