Италия является одной из лучших сборных в истории отборочных раундов ЧМ
Лишь три сборные набирали в среднем за матч больше очков, чем итальянцы
Сборная Италии, которая в следующем году будет пытаться попасть на чемпионат мира через матчи плей-офф, является одной из лучших национальных команд в истории отборочных раундов по количеству набранных очков за игру (средний показатель).
В активе «Скуадры адзурры» 2,24 очка за матч (126 сыгранных поединков).
Больше итальянцев имеют только три сборные: Германия (2,56), Англия (2,33) и Испания (2,31).
Национальные сборные с наибольшим количеством очков за игру (средний показатель) в истории квалификационных раундов к чемпионатам мира (минимум 60 сыгранных матчей):
- 2,56 – Германия (110)
- 2,33 – Англия (130)
- 2,31 – Испания (131)
- 2,24 – Италия (126)
- 2,19 – Нидерланды (143)
- 2,15 – Иран (162)
- 2,14 – Хорватия (80)
- 2,14 – Южная Корея (168)
- 2.14 – Мексика (171)
- 2.12 – Бразилия (145)
В скобках – количество сыгранных матчей
Напомним, уже завтра Италия, как и Украина, узнает своих соперников в матчах плей-офф.
