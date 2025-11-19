Тренер Дании: «Это глубокое разочарование»
Брайан Ример прокомментировал поражение от Шотландии
Главный тренер сборной Дании Брайан Ример прокомментировал поражение от национальной команды Шотландии (2:4) в матче отбора к чемпионату мира 2026:
«Это глубокое разочарование. Стоять здесь после двух матчей и осознавать, что мы не квалифицировались на чемпионат мира. Это была наша цель. Мы не достигли ее с первой попытки, и, конечно, это очень обидно.
Шотландия забила два великолепных гола, но мы допустили несколько ошибок, которые нельзя допускать в таких матчах. Я убежден, что если бы мы не допустили этих ошибок, результат матча был бы другим».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Самба Диалло не нужен киевскому клубу