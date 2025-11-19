Тренер Дании: «Это глубокое разочарование»

Главный тренер сборной Дании Брайан Ример прокомментировал поражение от национальной команды Шотландии (2:4) в матче отбора к чемпионату мира 2026:

«Это глубокое разочарование. Стоять здесь после двух матчей и осознавать, что мы не квалифицировались на чемпионат мира. Это была наша цель. Мы не достигли ее с первой попытки, и, конечно, это очень обидно.

Шотландия забила два великолепных гола, но мы допустили несколько ошибок, которые нельзя допускать в таких матчах. Я убежден, что если бы мы не допустили этих ошибок, результат матча был бы другим».