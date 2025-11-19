Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Марокко
18.11.2025 21:00 – FT 4 : 0
Уганда
Товарищеские матчи
Разгромы от Японии и Марокко. Результаты товарищеских матчей

18 ноября в мире состоялось несколько интересных спаррингов

Разгромы от Японии и Марокко. Результаты товарищеских матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

18 ноября в мире состоялось несколько интересных товарищеских матчей на уровне национальных сборных.

В общей сложности, внимания заслуживают 8 поединков.

Япония в домашнем матче разгромила Боливию (3:0), Марокко – Уганду (4:0), а Фарерские острова одержали минимальную победу над Казахстаном (1:0).

Товарищеские матчи. 19 ноября

Япония – Боливия – 3:0

Голы: Камада, 4, Мачино, 72, Накамура, 78

Южная Корея – Гана – 1:0

Гол: Ли, 63

Саудовская Аравия – Алжир – 0:2

Голы: Марез, 75 (пен.), Белгали, 85

Кипр – Эстония – 2:4

Голы: Андреу, 16, Какулис, 48 – Киприану, 44 (автогол), Саппинен, 78, 83, 87

Фарерские острова – Казахстан – 1:0

Гол: Кнудсен, 25

Чили – Перу – 2:1

Голы: Лойола, 53, Осорио, 60

Иордания – Мали – 0:0

Марокко – Уганда – 4:0

Голы: Герберт, 4 (автогол), Сайбари, 33, Рахими, 79 (автогол), Эль-Ханнус, 88

Сборная США разгромила Уругвай, победы Канады и Колумбии
Украина ждет весну: определены 42 сборные из 48, которые сыграют на ЧМ-2026
Две путевки на ЧМ-2026: определены участники межконтинентального плей-офф
