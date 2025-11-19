Разгромы от Японии и Марокко. Результаты товарищеских матчей
18 ноября в мире состоялось несколько интересных спаррингов
18 ноября в мире состоялось несколько интересных товарищеских матчей на уровне национальных сборных.
В общей сложности, внимания заслуживают 8 поединков.
Япония в домашнем матче разгромила Боливию (3:0), Марокко – Уганду (4:0), а Фарерские острова одержали минимальную победу над Казахстаном (1:0).
Товарищеские матчи. 19 ноября
Япония – Боливия – 3:0
Голы: Камада, 4, Мачино, 72, Накамура, 78
Южная Корея – Гана – 1:0
Гол: Ли, 63
Саудовская Аравия – Алжир – 0:2
Голы: Марез, 75 (пен.), Белгали, 85
Кипр – Эстония – 2:4
Голы: Андреу, 16, Какулис, 48 – Киприану, 44 (автогол), Саппинен, 78, 83, 87
Фарерские острова – Казахстан – 1:0
Гол: Кнудсен, 25
Чили – Перу – 2:1
Голы: Лойола, 53, Осорио, 60
Иордания – Мали – 0:0
Марокко – Уганда – 4:0
Голы: Герберт, 4 (автогол), Сайбари, 33, Рахими, 79 (автогол), Эль-Ханнус, 88
