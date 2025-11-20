Украинский клуб из-за нехватки игроков получил техническое поражение

Главный тренер команды «Лесное» Вадим Мельник объяснил, почему команда не поехала на матч 19-го тура Второй лиги против клуба «Вильховцы». Из-за этого команде из Киевской области грозит техническое поражение.

«Мы до последнего ждали, искали средства. Нашли определенную сумму, какие-то деньги собрали уже в день игры, но команда не была в сборе – один на работе, другой заболел – элементарно не хватало игроков [на заявку]. Это уже была агония...

Жаль, очень жаль такую команду терять, но есть то, что есть. Регламент никто не аннулировал, команду будут, скорее всего, снимать с чемпионата», – сказал Мельник.