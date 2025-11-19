Главный тренер сорной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал матч квалификации чемпионата мира с Турцией, который завершился вничью со счетом 2:2:

«Мы очень рады. Выход в финальную часть заставляет ценить нашу серию результатов. Рады, что вышли на чемпионат мира именно в таком стиле.

Сегодня мы увидели, как трудно побеждать. Иногда полезно получать напоминание об этом. Очень трудно побеждать все время, находясь на таком уровне при столь плотном графике матчей. Сегодня нам напомнили, как это тяжело».