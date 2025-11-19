Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Луис де ла ФУЭНТЕ: «Сегодня мы увидели, как трудно побеждать»
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 09:51 | Обновлено 19 ноября 2025, 09:53
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Сегодня мы увидели, как трудно побеждать»

Тренер сборной Испании прокомментировал матч с Турцией

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

Главный тренер сорной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал матч квалификации чемпионата мира с Турцией, который завершился вничью со счетом 2:2:

«Мы очень рады. Выход в финальную часть заставляет ценить нашу серию результатов. Рады, что вышли на чемпионат мира именно в таком стиле.

Сегодня мы увидели, как трудно побеждать. Иногда полезно получать напоминание об этом. Очень трудно побеждать все время, находясь на таком уровне при столь плотном графике матчей. Сегодня нам напомнили, как это тяжело».

Луис де ла Фуэнте пресс-конференция сборная Испании по футболу сборная Турции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
