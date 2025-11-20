Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Холанд готов немедленно покинуть Ман Сити, если из клуба уйдет этот человек

Эрлинг не хочет играть за «горожан», если там не будет Гвардиолы

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Жоан Лапорта планирует выиграть выборы в президенты «Барселоны» в 2026 году благодаря мощному козырю – подписанию Эрлинга Холанда. Норвежец давно является одной из главных целей руководства, которое видит в нем преемника Роберта Левандовски.

По данным испанских СМИ, ситуацию может кардинально изменить будущее Пепа Гвардиолы. Если тренер покинет «Сити», Холанд готов немедленно рассматривать другие варианты. В «Барселоне» считают, что именно это открывает шанс для трансфера.

В этом сезоне Холанд провел 15 матчей, забил 19 голов и сделал одну голевую передачу.

Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
