Темная лошадка будущего чемпионата мира: 6 причин прорыва сборной Норвегии

В конце июля Эрлинг Холанд оценил вероятность победы сборной Норвегии на чемпионате мира в 0,5%. Может это и так, но в отборе на мировое первенство норвежцы доказали, что с ними нужно считаться. Они вышли на ЧМ-2026 с первого места в группе, отправив Италию в стыковые матчи.

Норвегия стала самой результативной командой европейской квалификации, забив 37 мячей, а Холанд – лучшим бомбардиром с 16 голами. Норвежцы впервые за 28 лет вышли на чемпионат мира и сделали это очень эффектно. Далее рассмотрим причины столь яркого прорыва команды.

Неудержимый Холанд

Говоря об успехе сборной Норвегии, первым делом приходит на ум Холанд – и это неудивительно. Забив 16 голов в рамках отбора на ЧМ, Эрлинг вошел в историю, повторив рекорд Роберта Левандовски в рамках европейской квалификации. Звездный форвард забил уже 32 гола за клуб и сборную в этом сезоне.

С 55 мячами он с отрывом является лучшим бомбардиром в истории норвежской сборной, за которую сыграл всего 48 матчей. Холанд проводит впечатляющую серию: он забил в девяти матчах подряд за сборную и в восьми из последних девяти матчей в Премьер-лиге за «Манчестер Сити».

Удивительно, но, учитывая, что Эрлингу только 25 лет, он, вероятно, еще не достиг своего пика. Холанд будет одним из самых опасных форвардов на чемпионате мира. При этом у норвежцев есть и хорошая поддержка для главного бомбардира в лице Александра Серлота и Йоргена Ларсена. У Норвегии достаточно огневой мощи, чтобы противостоять любому сопернику.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Креативный Эдегор

Примечательно, что Норвегии удалось обеспечить себе место на чемпионате мира без своего лучшего плеймейкера Мартина Эдегора. Полузащитник «Арсенала» пропустил 3 последних отборочных матча из-за травмы колена, и тренер подтвердил, что он пока не приблизился к возвращению. Но время на стороне Эдегора, главное – подойти в оптимальной форме к лету.

Норвежцы возлагают большие надежды на Мартина, который является главным создателем моментов в команде. Эдегор стал лучшим ассистентом европейской квалификации, отдав 7 результативных передач. Как и Холанд, он играет важную роль в национальной команде.

Мартин продемонстрировал свою преданность и лидерские качества, отправившись на последний сбор сборной Норвегии, чтобы поддержать команду, вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на восстановлении на тренировочной базе «Арсенала». Эдегор подает хороший пример партнерам и будет одним из ключевых игроков для сборной на чемпионате мира.

Молодые таланты

Средний возраст сборной Норвегии составляет 25,8 года, что делает ее одной из самых ярких молодых команд на международном уровне. Безусловно, Холанд и Эдегор являются главными звездами этой команды, но в ее составе есть и другие игроки, достойные внимания. К примеру, молодые вингеры Антонио Нуса и Оскар Бобб.

Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Бобб (слева) и Антонио Нуса

Первый привлек внимание выступлениями в составе «Лейпцига». С момента своего дебюта за сборную Норвегии в 2023-м году, он уже записал на свой счет 16 очков по системе гол+пас в 20-ти матчах за национальную команду. Антонио только 20 лет, и ему есть, к чему стремиться, но он уже сейчас доставляет немало проблем защитникам своей взрывной скоростью и впечатляющей работой ног, что сыграло важную роль в становлении Норвегии как эффективной контратакующей команды.

Бобб, выступающий на противоположном фланге, имеет свои сильные стороны. Он действует наиболее эффективно, смещаясь в центр, и предпочитает связывать игру, а не создавать разницу в последней трети поля. Оскар превосходно находит пространство между линиями и делает острые передачи.

Нуса и Бобб могут стать эффективным дуэтом на чемпионате мира. Андреас Шельдеруп – еще один вариант усиления для норвежцев. Проблемы на поле и за его пределами затормозили карьерный путь 21-летнего игрока в последнее время, но он остается талантливым футболистом и достаточно универсальным, чтобы сыграть на фланге или в качестве атакующего полузащитника.

Достаточная глубина состава

Прогресс сборной Норвегии можно частично объяснить наличием игроков с опытом выступлений в английской Премьер-лиге. Кроме Холанда, Эдегора и Бобба, у норвежцев в АПЛ выступают Сандер Берге («Фулхэм»), Кристофер Айер («Брентфорд»), Йорген Ларсен и Давид Вольфе (оба – «Вулверхэмптон»). С таким количеством игроков, которые выступают в самой требовательной лиге Европы, тренер обладает хорошей глубиной состава.

Однако в этой группе есть незаметный герой, который заслуживает гораздо большего признания. Берге был одним из самых стабильных игроков сборной Норвегии в квалификации. Умение полузащитника «Фулхэма» контролировать игру изначально обеспечило команде основу для успеха, а после травмы Эдегора он стал тем, кто повел команду вперед.

Сандер был главным разрушителем и архитектором норвежской сборной на позиции 8-го номера, задавая тон всей команде своей работоспособностью. Когда Берге играет вместе с Эдегором и Патриком Бергом, Норвегия демонстрирует идеальное сочетание физической мощи и креативности в центре поля. Благодаря ему Норвегия стала гораздо смелее и защите, и в атаке.

Надежная оборона

Getty Images/Global Images Ukraine. Торбьорн Хеггем (№ 17)

Берге и Берг делали все для того, чтобы не позволить соперникам вскрыть норвежскую оборону. Но и сама линия защиты тоже была довольно надежной, а Торбьорн Хеггем и Айер выработали впечатляющую связь в центре поля. Оба — высокие и качественные защитники, способные как ликвидировать любую опасность в воздухе, так и начать атаку. Обыграть любого из них в физическом противостоянии очень сложно.

Вольфе и Юлиан Рюэрсон добавляют энергии на позиции фланговых защитников. Эрьян Ньюланд, в свою очередь, был воплощением надежности на воротах. Голкипер сборной Норвегии пропустил всего 5 голов в 8 отборочных матчах, уверенно контролируя ситуацию в штрафной площадке и демонстрируя невероятную для своего роста реакцию. Благодаря всем этим игрокам, в обороне у норвежцев мало слабых мест.

Подходящий тренер

Наконец, нужно выделить человека, благодаря которому эта команда стала столь эффективной. Тренер сборной Израиля назвал Норвегию одной из лучших команд Европы наряду с Испанией. Такая похвала – заслуженный результат работы Столе Сольбаккена. Именно он создал команду, к которой следует относиться серьезно, поддерживая сплоченную атмосферу в раздевалке и формируя четкий стиль игры.

Раньше Норвегия не была столь надежной в обороне, но все изменилось после того, как Сольбаккен заменил персональную оборону на зональную, которая делает акцент на быстрой реализации перехватов. Норвежцы также гораздо лучше владеют мячом, максимально используя свою скорость и силу в атаке.

Экс-наставник «Вулверхэмптона» и «Копенгагена» превратил Норвегию в атакующую команду, которая умеет обороняться с мячом — это отличительная черта топовой команды. Пока неизвестно, смогут ли норвежцы сохранить этот уровень на чемпионате мира, где вместе с температурой воздуха поднимется и давление. Но если Норвегия пройдет групповой этап, все элитные сборные будут рады избежать с ней встречи в плей-офф.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам Goal