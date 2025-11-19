В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть

В Украинской ассоциации футбола выступили с официальным заявлением вокруг хавбека «Бенфики» Георгия Судакова, который из-за травм покинул лагерь сборной Украины перед матчем с Исландией.

«Судаков почувствовал боль после матча с Францией. После сделанного МРТ у него обнаружили повреждение внешней затульной мышцы бедра. Этот диагноз не позволял ему дальше работать в сборной, поэтому оставлять Георгия не имело смысла. Он точно не восстановился бы к матчу с Исландией. Именно поэтому в сборной было принято решение отпустить Георгия в клуб для дальнейшего лечения и восстановления в «Бенфике».

Что касается «серьезной травмы», то Сергей Станиславович имел в виду то, что повреждение Судакова не позволяет ему остаться в сборной на важный матч против Исландии. Как сказали наши врачи, эта травма может иметь рецидив. Далее решение зависит от врачей Бенфики, ведь именно они будут видеть динамику восстановления и точно смогут сказать, когда Судаков будет готов сыграть», – говорится в сообщении УАФ.