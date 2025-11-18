Чемпионат мира18 ноября 2025, 04:02 |
485
0
Появилась причина, по которой Ребров не дал Судакову играть за сборную
Украинец получил травму паха
18 ноября 2025, 04:02 |
485
0
Футболист сборной Украины Георгий Судаков не смог сыграть в матче сборной Украины из-за травмы.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, полузащитник «Бенфики» получил воспаление мышц паха – проблема с паховыми кольцами. Такую же травму недавно получил лидер «Барселоны» Ламин Ямаль.
16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 ноября 2025, 06:50 3
Йожеф выделил Руслана Малиновского
Футбол | 17 ноября 2025, 07:20 9
Известный в прошлом тренер считает, что сборной не хватает качественных игроков
Футбол | 17.11.2025, 22:02
Футбол | 17.11.2025, 13:12
Футбол | 18.11.2025, 05:22
Комментарии 0
Популярные новости
16.11.2025, 21:33 3
17.11.2025, 00:04 7
17.11.2025, 22:08 9
Футбол
16.11.2025, 20:59 24
17.11.2025, 08:44 8
17.11.2025, 16:38 17
16.11.2025, 06:23 1