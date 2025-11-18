Появилась причина, по которой Ребров не дал Судакову играть за сборную

Футболист сборной Украины Георгий Судаков не смог сыграть в матче сборной Украины из-за травмы.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, полузащитник «Бенфики» получил воспаление мышц паха – проблема с паховыми кольцами. Такую же травму недавно получил лидер «Барселоны» Ламин Ямаль.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.