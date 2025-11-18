Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Появилась причина, по которой Ребров не дал Судакову играть за сборную
Появилась причина, по которой Ребров не дал Судакову играть за сборную

Украинец получил травму паха

УАФ. Георгий Судаков

Футболист сборной Украины Георгий Судаков не смог сыграть в матче сборной Украины из-за травмы.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, полузащитник «Бенфики» получил воспаление мышц паха – проблема с паховыми кольцами. Такую же травму недавно получил лидер «Барселоны» Ламин Ямаль.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.

Дмитрий Олийченко
