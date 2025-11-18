Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 15:53 | Обновлено 18 ноября 2025, 16:28
Турции нужно выиграть в 7 мячей у Испании. Задание выглядит невероятным

Фурия Роха очень близка к получению путевки на чемпионат мира 2026

18 ноября в Севилье на стадионе Ла Картуха состоится матч квалификации ЧМ-2026 между Испанией и Турцией.

Чтобы обойти испанцев в турнирной таблице и занять первое место, команде Турции нужен невероятный результат – выиграть с разницей в 7 мячей (7:0 или более).

Испания имеет на три очка больше Турции (15 очков против 12) и значительное преимущество по разнице мячей (+19 против +5).

Разница мячей делают такую победу Турции в 7 мячей почти фантастической, и Фурия Роха близка к получению путевки на ЧМ-2026.

Если команде Турции не удастся добиться нужного счета, ей придется в марте играть в плей-офф, чтобы пробиться на чемпионат мира.

Турнирное положение группы E:

  • Испания (15 очков), Турция (12), Грузия (3), Болгария (0)

Матчи последнего тура

  • 18 ноября. 21:45. Испания – Турция
  • 18 ноября. 21:45. Болгария – Грузия
