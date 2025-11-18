Турции нужно выиграть в 7 мячей у Испании. Задание выглядит невероятным
Фурия Роха очень близка к получению путевки на чемпионат мира 2026
18 ноября в Севилье на стадионе Ла Картуха состоится матч квалификации ЧМ-2026 между Испанией и Турцией.
Чтобы обойти испанцев в турнирной таблице и занять первое место, команде Турции нужен невероятный результат – выиграть с разницей в 7 мячей (7:0 или более).
Испания имеет на три очка больше Турции (15 очков против 12) и значительное преимущество по разнице мячей (+19 против +5).
Разница мячей делают такую победу Турции в 7 мячей почти фантастической, и Фурия Роха близка к получению путевки на ЧМ-2026.
Если команде Турции не удастся добиться нужного счета, ей придется в марте играть в плей-офф, чтобы пробиться на чемпионат мира.
Турнирное положение группы E:
- Испания (15 очков), Турция (12), Грузия (3), Болгария (0)
Матчи последнего тура
- 18 ноября. 21:45. Испания – Турция
- 18 ноября. 21:45. Болгария – Грузия
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор удивлен, что Цыганков получил звание лучшего игрока матча с Исландией
Промоутер считает, что бой против Фабио Уордли не стал бы интересным для зрителей