Андерсон РИБЕЙРО: «ЮКСА снова продемонстрировала характер»

В поединке 16-го тура Первой лиги ЮКСА на выезде сыграла с «Подольем». Пропустив уже на 5-й минуте, ЮКСА забила два мяча и одержала волевую победу. Наставник ФК ЮКСА Андерсон Рибейро подвел итог поединка.

«Команда снова продемонстрировала характер. Пропустить уже на пятой минуте, на таком тяжелом поле – непросто для кого-либо. Но ребята не опустили голову, выдержали давление, показали самоотдачу и тяжелую работу в каждом эпизоде. Это уже наша третья победа подряд и третья подряд игра, в которой мы вернулись после пропущенного гола – и это много говорит о командном духе.

Впереди до паузы еще два матча и мы должны сохранить этот уровень концентрации и желания. Спасибо ребятам за их труд и болельщикам за поддержку», – сказал Андерсон Рибейро.