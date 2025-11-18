Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Андерсон РИБЕЙРО: «ЮКСА снова продемонстрировала характер»
Первая лига
Подолье
15.11.2025 12:00 – FT 1 : 2
ЮКСА
Украина. Первая лига
18 ноября 2025, 14:37 | Обновлено 18 ноября 2025, 14:38
71
0

Андерсон РИБЕЙРО: «ЮКСА снова продемонстрировала характер»

Главный тренер ФК ЮКСА прокомментировал победу над «Подольем»

ФК ЮКСА. Андерсон Рибейро

В поединке 16-го тура Первой лиги ЮКСА на выезде сыграла с «Подольем». Пропустив уже на 5-й минуте, ЮКСА забила два мяча и одержала волевую победу. Наставник ФК ЮКСА Андерсон Рибейро подвел итог поединка.

«Команда снова продемонстрировала характер. Пропустить уже на пятой минуте, на таком тяжелом поле – непросто для кого-либо. Но ребята не опустили голову, выдержали давление, показали самоотдачу и тяжелую работу в каждом эпизоде. Это уже наша третья победа подряд и третья подряд игра, в которой мы вернулись после пропущенного гола – и это много говорит о командном духе.

Впереди до паузы еще два матча и мы должны сохранить этот уровень концентрации и желания. Спасибо ребятам за их труд и болельщикам за поддержку», – сказал Андерсон Рибейро.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Подолье Хмельницкий ЮКСА Тарасовка Андерсон Мендес Рибейро
Сергей Турчак Источник: ФК ЮКСА
