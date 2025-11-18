ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ наказал Динамо и Шахтер из-за матча Кубка Украины

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) наказал киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» после матча 1/8 финала Кубка Украины, где подопечные Александра Шовковского победили со счетом 2:1.

«Комитет рассмотрел материалы о матче Кубка Украины по футболу-2025/2026 ФК «Динамо» (Киев) – ФК «Шахтер» (Донецк), который состоялся 29 октября 2025 года, обязал ФК «Динамо» (Киев) заплатить обязательный денежный взнос в размере 370 000 (триста семьдесят тысяч) гривен за повторное использование болельщиками ФК «Динамо» пиротехнических средств в количестве 74 (семьдесят четыре) единиц.

В случае повторности данного нарушения к ФК «Динамо» могут быть применены нефинансовые санкции, включая проведение матча/матчей без болельщиков.

Также КДК обязал ФК «Динамо» (Киев) заплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен за массовые действия болельщиков, нарушающих общепринятые правила поведения на стадионе, а именно – перемещение болельщиков между секторами стадиона.

ФК «Шахтер» (Донецк) должен заплатить обязательный денежный взнос в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) гривен за повторное использование болельщиками ФК «Шахтер» пиротехнических средств в количестве 25 (двадцать пять) единиц», – сообщили на сайте Украинской ассоциации.