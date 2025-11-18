Вирджил Ван Дейк стал рекордсменом сборной Нидерландов по количеству сыгранных матчей за национальную команду в качестве капитана.

Произошло это в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026, в котором Нидерланды победили Литву со счетом 4:0.

Для ван Дейка этот матч стал 72-м в качестве капитана сборной, что теперь на 1 больше, чем было у предыдущего рекордсмена Франка де Бура (71).

Вспомним топ-10 капитанов в истории сборной Нидерландов.

Игроки сборной Нидерландов с самым большим количеством матчей в качестве капитана сборной