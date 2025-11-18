Вирджил ван Дейк стал рекордсменом сборной Нидерландов
Защитник Ливерпуля сыграл больше всех за Оранье в качестве капитана команды
Вирджил Ван Дейк стал рекордсменом сборной Нидерландов по количеству сыгранных матчей за национальную команду в качестве капитана.
Произошло это в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026, в котором Нидерланды победили Литву со счетом 4:0.
Для ван Дейка этот матч стал 72-м в качестве капитана сборной, что теперь на 1 больше, чем было у предыдущего рекордсмена Франка де Бура (71).
Вспомним топ-10 капитанов в истории сборной Нидерландов.
Игроки сборной Нидерландов с самым большим количеством матчей в качестве капитана сборной
- 72 – Вирджил ван Дейк
- 71 – Франк де Бур
- 45 – Руд Крол
- 41 – Руд Гуллит
- 37 – Гарри Денис
- 36 – Эдвин ван дер Сар
- 34 – Йохан Кройф
- 33 – Рональд Куман
- 33 – Джованни ван Бронкхорст
- 29 – Пюк ван Гел
