Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 09:44 | Обновлено 18 ноября 2025, 09:54
Защитник Ливерпуля сыграл больше всех за Оранье в качестве капитана команды

Вирджил ван Дейк стал рекордсменом сборной Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил Ван Дейк

Вирджил Ван Дейк стал рекордсменом сборной Нидерландов по количеству сыгранных матчей за национальную команду в качестве капитана.

Произошло это в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026, в котором Нидерланды победили Литву со счетом 4:0.

Для ван Дейка этот матч стал 72-м в качестве капитана сборной, что теперь на 1 больше, чем было у предыдущего рекордсмена Франка де Бура (71).

Вспомним топ-10 капитанов в истории сборной Нидерландов.

Игроки сборной Нидерландов с самым большим количеством матчей в качестве капитана сборной

  • 72 – Вирджил ван Дейк
  • 71 – Франк де Бур
  • 45 – Руд Крол
  • 41 – Руд Гуллит
  • 37 – Гарри Денис
  • 36 – Эдвин ван дер Сар
  • 34 – Йохан Кройф
  • 33 – Рональд Куман
  • 33 – Джованни ван Бронкхорст
  • 29 – Пюк ван Гел
ЧМ-2026 по футболу сборная Нидерландов по футболу Вирджил ван Дейк статистика
Сергей Турчак Источник: Instagram
