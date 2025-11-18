Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сикан может продолжить карьеру в Германии, Дании или Украине
Турция
18 ноября 2025, 10:33
Сикан может продолжить карьеру в Германии, Дании или Украине

Форвард турецкого «Трабзонспора» покинет команду во время зимнего трансферного окна

ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан с высокой вероятностью покинет нынешнюю команду во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил Gunebakis.

Украинский футболист не входит в планы главного тренера Фатиха Текке, поэтому «бордово-синие» готовы рассмотреть все предложения об уходе игрока. Сообщается, что приоритетным вариантом для «Трабзонспора» будет аренда Сикана, однако руководство может рассмотреть и полноценный трансфер.

В услугах форварда заинтересованы немецкий «Гамбург», «Копенгаген» из Дании, а также наназваная команда из Украины – ранее интерес к игроку приписывали донецкому «Шахтеру».

Сикан перебрался в чемпионат Турции в январе нынешнего года из донецкого «Шахтера» за шесть миллионов евро и подписал контракт до июня 2029 года.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел девять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость форварда составляет шесть миллионов евро.

чемпионат Турции по футболу Трабзонспор чемпионат Дании по футболу Копенгаген Гамбург Шахтер Донецк Даниил Сикан трансферы трансферы Бундеслиги трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
