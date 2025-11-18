Сикан может продолжить карьеру в Германии, Дании или Украине

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан с высокой вероятностью покинет нынешнюю команду во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил Gunebakis.

Украинский футболист не входит в планы главного тренера Фатиха Текке, поэтому «бордово-синие» готовы рассмотреть все предложения об уходе игрока. Сообщается, что приоритетным вариантом для «Трабзонспора» будет аренда Сикана, однако руководство может рассмотреть и полноценный трансфер.

В услугах форварда заинтересованы немецкий «Гамбург», «Копенгаген» из Дании, а также наназваная команда из Украины – ранее интерес к игроку приписывали донецкому «Шахтеру».

Сикан перебрался в чемпионат Турции в январе нынешнего года из донецкого «Шахтера» за шесть миллионов евро и подписал контракт до июня 2029 года.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел девять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость форварда составляет шесть миллионов евро.