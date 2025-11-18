Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда сборной Германии сделал выбор между Месси и Роналду
18 ноября 2025, 05:29
Легенда сборной Германии сделал выбор между Месси и Роналду

Матеус сравнил Лионеля и Криштиану

Легенда сборной Германии сделал выбор между Месси и Роналду
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Лотар Маттеус

Бывший полузащитник сборной Германии, «Баварии» и ряда других клубов Лотар Маттеус поделился мнением о сравнении Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

– Кто сильнее: Месси или Роналду?

– Я поклонник Месси благодаря его манере игры. Не люблю утверждать, что Месси лучше Роналду, ведь их стиль совсем разный. Роналду более мощный и физически крепкий, а Месси действует умнее.

Если Роналду дарит яркие эмоции на короткой дистанции, то футболом Месси можно наслаждаться годами. Именно поэтому мой выбор – Месси. Он оказал большее влияние на футбол за последние 15 лет.

Если бы мне довелось сыграть с кем-то из них, я бы без раздумий выбрал маэстро из Аргентины, – отметил Маттеус.

Лионель Месси Криштиану Роналду Лотар Маттеус
