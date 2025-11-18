Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ХОЛАНД: «При счете 1:1 он начал трогать меня за зад»
Чемпионат мира
ХОЛАНД: «При счете 1:1 он начал трогать меня за зад»

Эрлинг объяснил причины конфликта с Манчини

ХОЛАНД: «При счете 1:1 он начал трогать меня за зад»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд объяснил причины конфликта с Джанлукой Манчини в матче отбора на ЧМ-2026. Сборная Норвегии разгромила Италию со счетом 4:1 и вышла на турнир.

Во время игры норвежский форвард столкнулся с итальянским защитником на поле. После матча Холанд поделился деталями инцидента.

«При счете 1:1 он начал трогать меня за зад, и я подумал: «Что ты делаешь?»

Тогда я немного разозлился и сказал ему: «Большое спасибо за мотивацию, вперед, черт возьми».

После этого я забил два гола, мы победили 4:1, так что все прошло отлично. Спасибо ему за это!» – рассказал Холанд.

Эрлинг Холанд повторил бомбардирский рекорд в европейских квалификациях. В отборе к чемпионату мира 2026 года форвард сборной Норвегии забил феноменальные 16 голов.

Эрлинг Холанд Джанлука Манчини сборная Италии по футболу сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Михаил Олексиенко Источник
