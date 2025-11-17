Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 ноября 2025, 16:53
Колос-2 забил восемь мячей. Результаты матчей 19-го тура Второй лиги

«Самбор-Нива-2» и «Колос-2» разгромили соперников

ФК Колос-2

В понедельник, 17 ноября, во Второй лиге состоялись поединки 19-го тура. Команды групп А и Б провели три матча.

В группе А прошел один поединок. «Самбор-Нива-2» одержала уверенную победу над аутсайдером.

В группе Б прошли два матча. «Колос-2» после поражения в прошлом туре отыгрался на ФК «Горняк-Спорт», забив в ворота соперника восемь мячей. Киевский «Локомотив» мог вернуть себе лидерство, но проиграл «Александрии-2».

Вторая лига. 19-й тур, 17 ноября

Самбор-Нива-2 – Реал Фарма – 4:0

Голы: Мендрук, 18, 64, 80, Крамарчук, 33

Колос-2 – Горняк-Спорт – 8:1

Голы: Старогородский, 1, Любко, 19, 70, Колесник, 32, Василец, 63, Хруль, 72, Ластовка, 77, 86 – Козак, 35 (пенальти)

Локомотив – Александрия-2 – 1:2

Голы: Головатенко, 14 – Кремчанин, 38 (пенальти), Черныш, 66

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Самбор-Нива-2 – Реал Фарма

Колос-2 – Горняк-Спорт

Локомотив – Александрия-2

