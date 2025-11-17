17.11.2025 12:30 – FT 1 : 2
Украина. Вторая лига17 ноября 2025, 13:30 |
Вторая лига. 19-й тур, 17 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 ноября видеотрансляции матчей 19-го тура Второй лиги
17 ноября 2025, 13:30 |
17 ноября состоятся пять матчей 19-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 19-й тур, 17 ноября 2025
- 12:00. «Колос-2» – «Горняк-Спорт»
- 12:30. «Локомотив» Киев – «Александрия-2»
- 13:30. «Нива-2» Тернополь – «Реал Фарма»
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Черныш (Александрия-2).
38’
ГОЛ ! С пенальти забил Dmitriy Kremchanin (Александрия-2).
14’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Локомотив Киев.
