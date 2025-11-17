Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Вторая лига
Локомотив Киев
17.11.2025 12:30 – FT 1 : 2
Александрия-2
Украина. Вторая лига
Вторая лига. 19-й тур, 17 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 ноября видеотрансляции матчей 19-го тура Второй лиги

ФК Локомотив Киев

17 ноября состоятся пять матчей 19-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 19-й тур, 17 ноября 2025

  • 12:00. «Колос-2» – «Горняк-Спорт»
  • 12:30. «Локомотив» Киев – «Александрия-2»
  • 13:30. «Нива-2» Тернополь – «Реал Фарма»

12:00. «Колос-2» – «Горняк-Спорт»

12:30. «Локомотив» Киев – «Александрия-2»

13:30. «Нива-2» Тернополь – «Реал Фарма»

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Черныш (Александрия-2).
38’
ГОЛ ! С пенальти забил Dmitriy Kremchanin (Александрия-2).
14’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Локомотив Киев.
По теме:
Юрий ВИРТ: «Наши футболисты покидают стадион с высоко поднятой головой»
Александр КУЧЕР: «Хотелось больше моментов и больше агрессии в нападении»
Левый Берег – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
