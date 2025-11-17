Георгий СУДАКОВ: «Свой перфоманс в отборе ЧМ-2026 опишу одним фото»

Хавбек Бенфики Георгий Судаков, который пропустил решающий матч сборной Украины против Исландии из-за травмы, оценил достижение команды, сумевшей выйти в плей-офф.

«Мой перфоманс в этом отборе описывает первое фото».

«Поздравляю, Украина. Двигаемся дальше, еще два шага до ЧМ. Надеюсь, в следующих матчах смогу помочь команде», – написал Судаков.

Сборная Украины завершила групповой этап отбора ЧМ-2026 на второй позиции и теперь будет вынуждена в марте выиграть два матча, чтобы пробиться в финальную часть.