Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Георгий СУДАКОВ: «Свой перфоманс в отборе ЧМ-2026 опишу одним фото»
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 17:55 | Обновлено 17 ноября 2025, 18:17
651
1

Игрок отреагировал на успех команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Хавбек Бенфики Георгий Судаков, который пропустил решающий матч сборной Украины против Исландии из-за травмы, оценил достижение команды, сумевшей выйти в плей-офф.

«Мой перфоманс в этом отборе описывает первое фото».

«Поздравляю, Украина. Двигаемся дальше, еще два шага до ЧМ. Надеюсь, в следующих матчах смогу помочь команде», – написал Судаков.

Сборная Украины завершила групповой этап отбора ЧМ-2026 на второй позиции и теперь будет вынуждена в марте выиграть два матча, чтобы пробиться в финальную часть.

Георгий Судаков сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
AndiM
це напевно якийсь макєєвський юмАр , зрозумілий тільки для олігофренів у яких замість мозку - пайки з гречкою від боХа рінаха.
