Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КУЧЕР: «Хотелось больше моментов и больше агрессии в нападении»
Первая лига
Нива Тернополь
16.11.2025 14:30 – FT 0 : 1
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
17 ноября 2025, 13:34 | Обновлено 17 ноября 2025, 14:01
104
0

Александр КУЧЕР: «Хотелось больше моментов и больше агрессии в нападении»

Главный тренер «Черноморца» прокомментировал победу в Тернополе

17 ноября 2025, 13:34 | Обновлено 17 ноября 2025, 14:01
104
0
Александр КУЧЕР: «Хотелось больше моментов и больше агрессии в нападении»
ФК Черноморец. Александр Кучер

В матче 16-го тура Первой лиги тернопольская «Нива» встретилась с «Черноморцем». Одесский клуб одержал непростую победу со счетом 1:0. Итог матча подвел главный тренер «Черноморца» Александр Кучер.

«То, о чем мы договаривались, ребята выполнили. Встали в среднем блоке, как мы хотели. Понимали, что у соперника очень быстрые футболисты впереди и будут длинные передачи, будут забросы, нужно будет контролировать глубину. И это нам удалось в первом тайме. Конечно, то, что забили очень хорошо, но хотелось все-таки в нападении больше создавать, больше моментов, больше агрессии, впереди. Во втором тайме немного лучше было впереди, но где-то уже считались с результатом. В последние минуты немного подсели, стали уже в низкий в блок, но сыграли более уверенно. Были и моменты, и они пробили неплохо. Такая боевая игра получилась. Думаю, болельщикам она понравилась.

Мы понимаем, что нам нужно улучшать игру в приступы. Играли в три защитника, сейчас перешли на четыре уже. И, конечно, здесь немного другая специфика игры в атаке. Мы над этим сейчас работаем. Надо, конечно, улучшать нашу игру впереди», – сказал Александр Кучер.

События матча

12’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Ракицкий (Черноморец).
По теме:
Юрий ВИРТ: «Наши футболисты покидают стадион с высоко поднятой головой»
Вторая лига. 19-й тур, 17 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Левый Берег – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Александр Кучер Юрий Вирт пресс-конференция
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Футбол | 17 ноября 2025, 00:04 5
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча отбора на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Исландии: «Досадно, что вновь проиграли Украине»
Футбол | 17 ноября 2025, 14:19 0
Полузащитник сборной Исландии: «Досадно, что вновь проиграли Украине»
Полузащитник сборной Исландии: «Досадно, что вновь проиграли Украине»

Йон Торстейнссон поделился впечатлениями от поражения своей команды от Украины

Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Футбол | 16.11.2025, 20:55
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Известно, когда сборная Украины сыграет плей-офф ЧМ-2026
Футбол | 17.11.2025, 11:04
Известно, когда сборная Украины сыграет плей-офф ЧМ-2026
Известно, когда сборная Украины сыграет плей-офф ЧМ-2026
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Футбол | 16.11.2025, 20:59
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
16.11.2025, 23:41 8
Футбол
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
16.11.2025, 20:20
Футбол
Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
16.11.2025, 21:33 3
Теннис
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
16.11.2025, 09:39 10
Футбол
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
16.11.2025, 08:50 8
Футбол
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
16.11.2025, 09:18 5
Бокс
«Я не повторю это». Мбаппе признался в подлом поступке в матче с Украиной
«Я не повторю это». Мбаппе признался в подлом поступке в матче с Украиной
15.11.2025, 13:01 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем