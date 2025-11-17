Александр КУЧЕР: «Хотелось больше моментов и больше агрессии в нападении»

В матче 16-го тура Первой лиги тернопольская «Нива» встретилась с «Черноморцем». Одесский клуб одержал непростую победу со счетом 1:0. Итог матча подвел главный тренер «Черноморца» Александр Кучер.

«То, о чем мы договаривались, ребята выполнили. Встали в среднем блоке, как мы хотели. Понимали, что у соперника очень быстрые футболисты впереди и будут длинные передачи, будут забросы, нужно будет контролировать глубину. И это нам удалось в первом тайме. Конечно, то, что забили очень хорошо, но хотелось все-таки в нападении больше создавать, больше моментов, больше агрессии, впереди. Во втором тайме немного лучше было впереди, но где-то уже считались с результатом. В последние минуты немного подсели, стали уже в низкий в блок, но сыграли более уверенно. Были и моменты, и они пробили неплохо. Такая боевая игра получилась. Думаю, болельщикам она понравилась.

Мы понимаем, что нам нужно улучшать игру в приступы. Играли в три защитника, сейчас перешли на четыре уже. И, конечно, здесь немного другая специфика игры в атаке. Мы над этим сейчас работаем. Надо, конечно, улучшать нашу игру впереди», – сказал Александр Кучер.