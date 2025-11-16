Нива Тернополь – Черноморец – 0:1. Нестареющий Ракицкий. Видео гола и обзор
Гол капитана принес «Черноморцу» важные три очка
В матче 16-го тура Первой лиги тернопольская «Нива» встретилась с одесским «Черноморцем». Гости одержали непростую и важную для себя победу со счетом 1:0.
«Черноморец» открыл счет на 12-й минуте поединка. Опытный защитник одесского клуба Ярослав Ракицкий мощным дальним ударом отправил мяч в ворота «Нивы».
Во втором тайме шансы изменить счет были у обеих команд. Ближе к концу матча «Нива» усилила давление и даже забила. Но арбитр зафиксировал офсайд и гол не засчитал.
Победный счет «Черноморец» удержал. Теперь одесситы отстают от «Буковины» на семь очков.
Первая лига. 16-й тур, 16 ноября. Тернополь, стадион им. Романа Шухевича
«Нива» Тернополь – «Черноморец» Одесса – 0:1
Гол: Ракицкий, 12
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
