Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нива Тернополь – Черноморец – 0:1. Нестареющий Ракицкий. Видео гола и обзор
Первая лига
Нива Тернополь
16.11.2025 14:30 – FT 0 : 1
Черноморец
Украина. Первая лига
Нива Тернополь – Черноморец – 0:1. Нестареющий Ракицкий. Видео гола и обзор

Гол капитана принес «Черноморцу» важные три очка

ФК Черноморец

В матче 16-го тура Первой лиги тернопольская «Нива» встретилась с одесским «Черноморцем». Гости одержали непростую и важную для себя победу со счетом 1:0.

«Черноморец» открыл счет на 12-й минуте поединка. Опытный защитник одесского клуба Ярослав Ракицкий мощным дальним ударом отправил мяч в ворота «Нивы».

Во втором тайме шансы изменить счет были у обеих команд. Ближе к концу матча «Нива» усилила давление и даже забила. Но арбитр зафиксировал офсайд и гол не засчитал.

Победный счет «Черноморец» удержал. Теперь одесситы отстают от «Буковины» на семь очков.

Первая лига. 16-й тур, 16 ноября. Тернополь, стадион им. Романа Шухевича

«Нива» Тернополь – «Черноморец» Одесса – 0:1

Гол: Ракицкий, 12

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

12’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Ракицкий (Черноморец).
Ярослав Ракицкий Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
