Нива Тернополь – Черноморец – 0:1. Нестареющий Ракицкий. Видео гола и обзор

В матче 16-го тура Первой лиги тернопольская «Нива» встретилась с одесским «Черноморцем». Гости одержали непростую и важную для себя победу со счетом 1:0.

«Черноморец» открыл счет на 12-й минуте поединка. Опытный защитник одесского клуба Ярослав Ракицкий мощным дальним ударом отправил мяч в ворота «Нивы».

Во втором тайме шансы изменить счет были у обеих команд. Ближе к концу матча «Нива» усилила давление и даже забила. Но арбитр зафиксировал офсайд и гол не засчитал.

Победный счет «Черноморец» удержал. Теперь одесситы отстают от «Буковины» на семь очков.

Первая лига. 16-й тур, 16 ноября. Тернополь, стадион им. Романа Шухевича

«Нива» Тернополь – «Черноморец» Одесса – 0:1

Гол: Ракицкий, 12

