ВИДЕО. Фирменный гол. Ракицкий снова забил шикарным дальним ударом
Ярослав отличился в воротах тернопольской Нивы
16 ноября 2025 года, в воскресенье, состоится матч 16-го тура Первой лиги Украины между тернопольской «Нивой» и одесским «Черноморцем».
На 12-й минуте счет встречи открыл известный центральный защитник «моряков» Ярослав Ракицкий, который в свое время выступал за донецкий «Шахтер» и национальную сборную Украины.
Опытный центрбек получил передачу фактически посередине чужой половины поля, первым касанием прокинул мяч себе на ход, а вторым нанес мощный удар, с которым не справился голкипер команды соперника.
