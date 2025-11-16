Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Фирменный гол. Ракицкий снова забил шикарным дальним ударом
Украина. Первая лига
16 ноября 2025, 15:22 | Обновлено 16 ноября 2025, 15:23
1137
4

Ярослав отличился в воротах тернопольской Нивы

ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

16 ноября 2025 года, в воскресенье, состоится матч 16-го тура Первой лиги Украины между тернопольской «Нивой» и одесским «Черноморцем».

На 12-й минуте счет встречи открыл известный центральный защитник «моряков» Ярослав Ракицкий, который в свое время выступал за донецкий «Шахтер» и национальную сборную Украины.

Опытный центрбек получил передачу фактически посередине чужой половины поля, первым касанием прокинул мяч себе на ход, а вторым нанес мощный удар, с которым не справился голкипер команды соперника.

Нива Тернополь Черноморец Одесса Первая лига Украины Ярослав Ракицкий чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Serhii P.
А де "шикарний" удар? Просто воротар дірявий.
COBA
Воротар коні пас)))
OKs100
Ракицкий нужен Динамо. 
