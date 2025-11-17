Чемпион топ-лиги может сменить тренера. Определились с кандидатом
Итальянский клуб может возглавить Тиаго Мотта
Итальянский специалист Тиаго Мотта может возглавить «Наполи». Об этом сообщает Паскуале Гуарро.
По информации источника, клуб из Неаполя уже начал переговоры с 43-летним специалистом на случай, если Антонио Конте покинет команду. Ситуация с действующим коучем команды нестабильна, отношения между итальянцем и руководством клуба напряженные. В «Наполи» хотят быть готовыми к любому развитию событий.
После 11 туров Серии А подопечные Антонио Конте набрали 22 очка и расположились на четвертой позиции турнрной тблицы.
Ранее президент «Наполи» сделал заявление после слухов об уходе Конте.
