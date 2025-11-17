«Зубиньо, я готова тебе каждый раз»: жена Зинченко обратилась к Зубкову
Влада Зинченко готова проигрывать Зубкову...
Сборная Украины одержала важную победу в заключительном матче отбора к ЧМ-2026, уверенно обыграв Исландию со счетом 2:0. Голами отличились Зубков и Гуцуляк.
Команда Сергея Реброва завершила групповий этап на втором месте, что гарантирует участие в плей-офф за путевку на мировой чемпионат.
Не осталась в стороне и Влада Зинченко – жена футболиста «Ноттингем Форест» и сборной Украины Александра Зинченко. В соцсетях она эмоционально отреагировала на гол Александра Зубкова.
«Зубиньо, я готова каждый раз проигрывать тебе в падл ради таких голов», — написала Влада.
