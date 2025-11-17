Милевский рассказал, кого хочет видеть соперником Украины в плей-офф

Легенда «Динамо» и бывший игрок сборной Украины Артём Милевский рассказал, кого хотел бы увидеть соперником нашей национальной команды в плей-офф отбора на ЧМ-2026.

– Кого ты хочешь увидеть среди соперников сборной Украины в стыковом матче? Нам могут выпасть Швеция, Румыния, Северная Ирландия или Северная Македония, которая ещё под вопросом?

– Хочу, чтобы мы отомстили румынами за ЕВРО. Тем более их тренирует Луческу, так что будет интересно. А вообще, мы должны обыгрывать любую команду, если хотим сыграть на чемпионате мира. Всех обнимаю, друзья, всех с победой. Дальше — больше.

Сборная Украины обыграла Исландию со счётом 2:0 в матче 6-го тура квалификации к ЧМ-2026 и завершила групповой этап на втором месте в группе D, что дало ей право играть в плей-офф.