Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Милевский рассказал, кого хочет видеть соперником Украины в плей-офф
Чемпионат мира
Легенда Динамо хочет, чтобы наша сборная отомстила обидчику

УАФ. Артем Милевский

Легенда «Динамо» и бывший игрок сборной Украины Артём Милевский рассказал, кого хотел бы увидеть соперником нашей национальной команды в плей-офф отбора на ЧМ-2026.

– Кого ты хочешь увидеть среди соперников сборной Украины в стыковом матче? Нам могут выпасть Швеция, Румыния, Северная Ирландия или Северная Македония, которая ещё под вопросом?

– Хочу, чтобы мы отомстили румынами за ЕВРО. Тем более их тренирует Луческу, так что будет интересно. А вообще, мы должны обыгрывать любую команду, если хотим сыграть на чемпионате мира. Всех обнимаю, друзья, всех с победой. Дальше — больше.

Сборная Украины обыграла Исландию со счётом 2:0 в матче 6-го тура квалификации к ЧМ-2026 и завершила групповой этап на втором месте в группе D, что дало ей право играть в плей-офф.

Артем Милевский сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу сборная Румынии по футболу сборная Швеции по футболу сборная Северной Ирландии по футболу сборная Северной Македонии по футболу Украина - Исландия Мирча Луческу
Михаил Олексиенко Источник: Спорт-Экспресс Украина
