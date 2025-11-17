МИЛЕВСКИЙ: «Тактика Реброва со вторым составом на Францию ​​себя оправдала»

Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Артём Милевский поделился своими впечатлениями о победе сборной Украины над Исландией (2:0) в рамках 6-го тура отбора на ЧМ-2026.

– Артём, как тебе матч?

– Эмоции переполняют, я очень рад. Тактика Реброва со вторым составом на Францию полностью себя оправдала. По сравнению со сборной Исландии наши игроки выглядели намного свежее. Поздравляю нашу команду с победой. К тому же я угадал стартовый состав и счёт перед игрой, так что скоро меня начнут называть Вангой.

Я видел, что на матче в Варшаве в такое непростое для нас время присутствовали Жека Селезнёв, Валерий Федорчук и Артём Федецкий. Ну как мы могли не выиграть при таких болельщиках?

Пусть всегда ездят в Европу и поддерживают наших, если при их присутствии сборная Украины будет побеждать. А мы, обычные смертные, болели за команду в киевском пабе — до Варшавы мы не ездим.

– За счёт чего мы победили?

– Как я и говорил, Исландия просядет во втором тайме после долгого перелёта из Азербайджана. Так и произошло. Главное, что мы этим воспользовались. Ребята настроились на игру и добились нужного результата.

– Кому отдашь «Льва матча»?

– Хочу поздравить с голом Саню Зубкова и нашего джокера Гуцуляка, но «Льва матча» я отдам Трубину за тот сейв. Такой удар вытащил! Толя просто красавчик. Игра была очень тяжёлой. Если бы не его спасение, при счёте 0:1 нам было бы сложно добиться нужного результата. А так, как поётся в известной песне: "Вопросы есть? Вопросов нет!".

Теперь нашу команду ждут стыковые матчи.