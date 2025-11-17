Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МИЛЕВСКИЙ: «Тактика Реброва со вторым составом на Францию ​​себя оправдала»
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 03:11 | Обновлено 17 ноября 2025, 03:12
Артём поделился впечатлениями о победе сборной Украины

Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Артём Милевский поделился своими впечатлениями о победе сборной Украины над Исландией (2:0) в рамках 6-го тура отбора на ЧМ-2026.

– Артём, как тебе матч?

– Эмоции переполняют, я очень рад. Тактика Реброва со вторым составом на Францию полностью себя оправдала. По сравнению со сборной Исландии наши игроки выглядели намного свежее. Поздравляю нашу команду с победой. К тому же я угадал стартовый состав и счёт перед игрой, так что скоро меня начнут называть Вангой.

Я видел, что на матче в Варшаве в такое непростое для нас время присутствовали Жека Селезнёв, Валерий Федорчук и Артём Федецкий. Ну как мы могли не выиграть при таких болельщиках?

Пусть всегда ездят в Европу и поддерживают наших, если при их присутствии сборная Украины будет побеждать. А мы, обычные смертные, болели за команду в киевском пабе — до Варшавы мы не ездим.

За счёт чего мы победили?

– Как я и говорил, Исландия просядет во втором тайме после долгого перелёта из Азербайджана. Так и произошло. Главное, что мы этим воспользовались. Ребята настроились на игру и добились нужного результата.

– Кому отдашь «Льва матча»?

– Хочу поздравить с голом Саню Зубкова и нашего джокера Гуцуляка, но «Льва матча» я отдам Трубину за тот сейв. Такой удар вытащил! Толя просто красавчик. Игра была очень тяжёлой. Если бы не его спасение, при счёте 0:1 нам было бы сложно добиться нужного результата. А так, как поётся в известной песне: "Вопросы есть? Вопросов нет!".

Теперь нашу команду ждут стыковые матчи.

По теме:
Игрок Реала покинул расположение сборной Испании из-за травмы
ФОТО. Реакция бывшей жены Зубкова на его гол. Очень выразительно
Федецкий раскрыл ключевой фактор поражения Исландии
Артем Милевский Динамо Киев сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу сборная Исландии по футболу Франция - Украина Украина - Исландия Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Спорт-Экспресс Украина
