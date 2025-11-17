Сборная Норвегии вышла на ЧМ-2026. Уже известны 32 из 48 сборных

Команда Норвегии вышла в финальный раунд чемпионата мира 2026 впервые с 1998 года.

16 ноября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Перед сборной Италии стояла невероятная задача – достичь победы над Норвегией с разницей в 9 мячей, чтобы попасть напрямую на ЧМ-2026.

Пропустив первыми в матче с Италией, норвежцы ответили 4 забитыми мячами (4:1), причем дубль оформил знаменитый форвард Эрлинг Холанд.

Команда Норвегии получила путевку на ЧМ-2026 от УЕФА, как и ранее команды Англии, Франции, Хорватии, Португалии.

Турнирное положение: Норвегия (24 очка), Италия (18), Израиль (12), Эстония (4), Молдова (1).

Норвегия с 8 победами из 8 вышла в финальный раунд ЧМ-2026, а Италия сыграет в плей-офф в марте 2026 года.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 16 ноября

21:45. Израиль – Молдова – 4:1

Голы: Турджеман, 21 (пен), Ревиво, 65, Перец, 85, Бабогло, 88 (автогол) – Николаеску, 37

21:45. Италия – Норвегия – 1:4

Голы: Франческо Пио Эспозито, 11 – Нуса, 63, Холанд, 78, 79, Ларсен, 90+3

Турнирная таблица

Уже известны 32 команды из 48, которые примут участие в ЧМ-2026:

Хозяева (3/3): США, Канада, Мексика

Европа (5/16): Англия, Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия

Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия

Азия (8/8): Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Катар, Саудовская Аравия

Африка (9/9): Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Сенегал, Кот-д'Ивуар

Океания (1/1): Новая Зеландия

КОНКАКАФ (0/3)

Межконтинентальный плей-офф (0/2)

