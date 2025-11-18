Тренер назвал игрока, без которого Украина провалила бы игру с Исландией

Бывший тренер, а сегодня эксперт Олег Федорчук выбрал голкипера Анатолия Трубина главным героем победного матча против команды Исландии.

«Стабильно хорошо две игры провел Трубин. Можно ли его назвать его героем матча против Исландии? Безусловно. Во втором тайме был ключевой момент, и если бы он пропустил, я думаю, мы однозначно закончили бы», – сказал Федорчук.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.