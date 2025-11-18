Лунин отреагировал на матч Украина – Исландия, где Трубин показал чудо-игру
Украинская сборная победила со счетом 2:0
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин отреагировал на победу сборной Украины над Исландией в матче отбора на чемпионат мира 2026.
Лунин показал, как смотреть матч с телефона на Сантьяго Бернабеу, а затем выставил фотографию с постером победы украинской команды в матче.
16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.
ФОТО. Лунин отреагировал на матч Украина – Исландия, где Трубин выдал чудо-игру
