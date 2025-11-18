Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лунин отреагировал на матч Украина – Исландия, где Трубин показал чудо-игру
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 05:22
1

Лунин отреагировал на матч Украина – Исландия, где Трубин показал чудо-игру

Украинская сборная победила со счетом 2:0

Лунин отреагировал на матч Украина – Исландия, где Трубин показал чудо-игру
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин отреагировал на победу сборной Украины над Исландией в матче отбора на чемпионат мира 2026.

Лунин показал, как смотреть матч с телефона на Сантьяго Бернабеу, а затем выставил фотографию с постером победы украинской команды в матче.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.

ФОТО. Лунин отреагировал на матч Украина – Исландия, где Трубин выдал чудо-игру

сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия Андрей Лунин
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
