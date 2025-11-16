Вингер Динамо сыграл за киевлян впервые за 16 месяцев

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 ноября 2025, 16:22 |
Самба Диалло принял участие в товарищеском матче с «Эпицентром»

Getty Images/Global Images Ukraine. Самба Диалло

Сенегальский вингер Самба Диалло провел первый матч за украинский клуб за 16 месяцев.

22-летний футболист принял участие в товарищеском матче между киевским «Динамо» и «Эпицентром». Столичный гранд добыл победу со счетом 2:1, а Самба впервые за огромное количество времени сыграл за команду Шовковского. До этого он играл за «бело-синих» в июле 2024 года – тогда «Динамо» в товарищеском матче уступило берлинскому «Униону».

Прошедший сезон Самба Диалло на правах аренды провел в иерусалимском «Хапоэле».

По теме:
ФОТО. «Ну и п****й». Фанаты Нивы написали послание клубу УПЛ
Динамо – Эпицентр – 2:1. Супряга снова забивает. Видео голов и обзор матча
С голом Супряги. Динамо провело спарринг с Эпицентром
Самба Диалло Динамо Киев товарищеские матчи Эпицентр Каменец-Подольский
