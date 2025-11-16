Вингер Динамо сыграл за киевлян впервые за 16 месяцев

Сенегальский вингер Самба Диалло провел первый матч за украинский клуб за 16 месяцев.

22-летний футболист принял участие в товарищеском матче между киевским «Динамо» и «Эпицентром». Столичный гранд добыл победу со счетом 2:1, а Самба впервые за огромное количество времени сыграл за команду Шовковского. До этого он играл за «бело-синих» в июле 2024 года – тогда «Динамо» в товарищеском матче уступило берлинскому «Униону».

Прошедший сезон Самба Диалло на правах аренды провел в иерусалимском «Хапоэле».