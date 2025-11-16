Италия – Норвегия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации чемпионата мира 16 ноября в 21:45
16 ноября состоится матч последнего тура квалификации чемпионата мира 2026 в группе I между сборными Италии и Норвегии.
Встреча пройдет на стадионе Сан-Сиро в Милане и начнется в 21:45 по Киеву.
Турнирное положение в квартете I: Норвегия (21), Италия (18), Израиль (9), Эстония (4), Молдова (1).
Италии необходимо обыграть соперников со счетом 9:0, чтобы занять первое место в группе и выйти на мундиаль напрямую.
Италия – Норвегия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
