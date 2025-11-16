Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Италия – Норвегия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ. Квалификация. Европа
Италия
16.11.2025 21:45 - : -
Норвегия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
Италия – Норвегия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации чемпионата мира 16 ноября в 21:45

Италия – Норвегия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября состоится матч последнего тура квалификации чемпионата мира 2026 в группе I между сборными Италии и Норвегии.

Встреча пройдет на стадионе Сан-Сиро в Милане и начнется в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Турнирное положение в квартете I: Норвегия (21), Италия (18), Израиль (9), Эстония (4), Молдова (1).

Италии необходимо обыграть соперников со счетом 9:0, чтобы занять первое место в группе и выйти на мундиаль напрямую.

Италия – Норвегия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча на MEGOGO.

Италия – Норвегия
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

