16 ноября на Джузеппе Меацца пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Италии встретится со сборной Норвегии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Италия

Команда все еще воспринимается как гранд футбола, и выигрывала позапрошлое Евро. Да и в Лиге Наций были неплохие результаты. Вот только то, что оба предыдущих мундиаля было пропущено, говорило о затяжном спаде. Который отнюдь не закончился и при Спаллетти. Да, с ним выходили в плей-офф и на Евро, и в Лиге Наций. Но все равно не блистали, так что не удивительно, что после 0:3 с норвежцами в первом же туре с Лучано сразу же попрощались.

Вот только оказалось, что преемником для него согласился стать только Гаттузо. С ним были не самые яркие матчи, когда пропускали от Эстонии, а с Израилем были инфарктные 5:4. Но, главное, методы Дженнаро обеспечивали стопроцентный результат. В четверг на поле аутсайдера, Молдовы, получилось открыть счет только на 88-й минуте, правда, в итоге оформили 2:0.

Норвегия

Сборная блеснула на стыке веков. Но потом была затяжная стагнация, из которой не спешили выйти даже тогда, когда успели заматереть такие мега-звезды, как Эдегор с Холландом. Только последний год наконец-то принес положительные новости. Сначала, прошлой осенью, скандинавы выиграли свою группу, опередив там сильную Австрию.

Но главные сюрпризы команда припасла на нынешний отбор. Ее сразу начали на ура, с победы 3:0 над главным фаворитом. Потом результаты оставались стопроцентными, вплоть до того, что Молдову просто уничтожили со счетом 11:1 - а помним, что при равенстве очков первым фактором определения лидера становится соотношение забитых и пропущенных голов. В прошлом туре с Эстонией был уже очередной раз оформлено разгром соперника, на этот раз 4:1.

Статистика личных встреч

У итальянцев было три победы при одной ничьей. Но в июне последовало разгромное поражение.

Прогноз

Букмекерские конторы лояльны к хозяевам. Но так они только поравняются с соперником, на стороне которого отличное соотношение голов. Поверим, в победу хозяев (коэффициент - 2,02), которая, правда, не принесет ничего им.