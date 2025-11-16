Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Карлос Алькарас – Янник Синнер. Прогноз и анонс на финал Итогового турнира
ATP
16 ноября 2025, 12:10
Решающий поединок ATP Finals состоится 16 ноября и начнется в 19:00 по Киеву

Карлос Алькарас – Янник Синнер. Прогноз и анонс на финал Итогового турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Янник Синнер

16 ноября, в финале Итогового турнира между собой сыграют Карлос Алькарас (АТР 1) и Янник Синнер (АТР 2).

Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Карлос Алькарас

Испанский спортсмен в этом году выиграл восемь турниров, из них два мейджора, он точно завершит сезон первой ракеткой мира. Для полного счастья Карлитосу не хватает только титула Итогового турнира.

Пока у теннисиста особых проблем здесь не было, он одолел в первом матче Де Минаура – 7:6, 6:2, потом в тяжелом матче обыграл американца Тейлора Фрица – 6:7, 7:5, 6:3. В последней встрече группового раунда Алькарас разобрался с Лоренцо Музетти – 6:4, 6:1.

В полуфинале испанец уверенно прошел канадца Феликса Оже Альяссима – 6:4, 6:2. До титула один шаг, но надо обыграть своего главного конкурента в его же стране.

Янник Синнер

Местная публика точно ждала итальянца в финале, а теперь будут болеть за него в битве против главного соперника. Пока Синнеру никто не сумел оказать достойное сопротивление на этом турнире, что было ожидаемо.

На групповом этапе Янник обыграл Оже Альяссима – 7:5, 6:1, Зверева – 6:4, 6:3, а также Шелтона – 6:3, 7:6. Причем последний матч итальянец выиграл, когда уже не имел турнирной мотивации. В полуфинале была очередная победа в двух сетах над австралийцем Де Минауром – 7:5, 6:2.

Учитывая неприятную ситуацию с отбыванием дисквалификации, этот сезон спортсмен точно может себе занести в актив. Именно Синнер является действующим победителем Итогового турнира, он постарается защитить титул перед родной публикой.

Личные встречи

На официальных турнирах спортсмены пересекались 16 раз, счет 11:5 в пользу Алькараса. Только пять раз пересекались спортсмены в этом году, всегда это были финалы, здесь счет 4:1 в пользу испанца. На выставочном турнире в Саудовской Аравии Синнер был сильнее соперника.

Прогноз

Этих ребят уже все привыкли видеть в финале, их матчи часто проходят в интересной борьбе.

На этот раз Синнер котируется небольшим фаворитом, что объясняется фактором арены, его будет поддерживать местная публика. Алькарас постарается впервые выиграть Итоговый турнир, испанцу это важно.

Думаю, спортсмены смогут устроить зрелищную битву, ставлю на тотал больше 22,5 геймов за 1,7.

Прогноз Sport.ua
Янник Синнер
16.11.2025 -
19:00
Карлос Алькарас
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
