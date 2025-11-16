На кону свыше $5 млн. Определена финальная пара Итогового турнира ATP 2025

В Турине (Италия) определена финальная пара Итогового турнира АТР 2025.

В решающем поединке сойдутся Карлос Алькарас (Испания, ATP 1) и Янник Синнер (Италия, ATP 2). Встреча состоится 16 ноября и начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву.

Алькарас выиграл группу Джимми Коннорса, на своем пути пройдя Алекса де Минаура, Тейлора Фритца и Лоренцо Музетти. В полуфинале испанец разобрался с Феликсом Оже-Альяссимом.

Синнер стал первым в квартете Бьорна Борга после побед над Феликсом Оже-Альяссимом, Александром Зверевым и Беном Шелтом. В 1/2 финала он выбил Алекса де Минаура.

Либо Алькарас, либо Синнер завершит ATP Finals без поражений и получит призовые непобежденного чемпиона в размере $5 071 000.

Ранее Карлос и Янник 15 раз играли между собой на уровне Тура – счет 10:5 в пользу Алькараса. В 2025 года они провели пять очных противостояний – четыре победы испанца и одна итальянца.

В этом сезоне Алькарас одолел Синнер в финалах Мастерса в Риме, Ролан Гаррос, Мастерса в Цинциннати и US Open. Янник выиграл у Карлоса в решающем поединке Уимблдона.

Алькарас проведет первый финал на Итоговом, в то время как Янник – третий. Итальянец попытается защитить прошлогодний трофей.

Статистика личных встреч Янника Синнера и Карлоса Алькарас: