Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
16 ноября 2025, 11:15
На кону свыше $5 млн. Определена финальная пара Итогового турнира ATP 2025

Классика 2025 года: Карлос Алькарас и Янник Синнер разыграют трофей ATP Finals в Турине

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Янник Синнер

В Турине (Италия) определена финальная пара Итогового турнира АТР 2025.

В решающем поединке сойдутся Карлос Алькарас (Испания, ATP 1) и Янник Синнер (Италия, ATP 2). Встреча состоится 16 ноября и начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву.

Алькарас выиграл группу Джимми Коннорса, на своем пути пройдя Алекса де Минаура, Тейлора Фритца и Лоренцо Музетти. В полуфинале испанец разобрался с Феликсом Оже-Альяссимом.

Синнер стал первым в квартете Бьорна Борга после побед над Феликсом Оже-Альяссимом, Александром Зверевым и Беном Шелтом. В 1/2 финала он выбил Алекса де Минаура.

Либо Алькарас, либо Синнер завершит ATP Finals без поражений и получит призовые непобежденного чемпиона в размере $5 071 000.

Ранее Карлос и Янник 15 раз играли между собой на уровне Тура – счет 10:5 в пользу Алькараса. В 2025 года они провели пять очных противостояний – четыре победы испанца и одна итальянца.

В этом сезоне Алькарас одолел Синнер в финалах Мастерса в Риме, Ролан Гаррос, Мастерса в Цинциннати и US Open. Янник выиграл у Карлоса в решающем поединке Уимблдона.

Алькарас проведет первый финал на Итоговом, в то время как Янник – третий. Итальянец попытается защитить прошлогодний трофей.

Статистика личных встреч Янника Синнера и Карлоса Алькарас:

  • 2019, 1/32 финала челленджера в Аликанте: Янник Синнер – Карлос Алькарас – 2:6, 6:3, 3:6
  • 2021, 1/16 финала АТР 1000 в Париже: Янник Синнер – Карлос Алькарас – 6:7 (1:7), 5:7
  • 2022, 1/8 финала Уимблдона: Янник Синнер Карлос Алькарас – 6:1, 6:4, 6:7 (8:10), 6:3
  • 2022, финал АТР 250 в Умаге: Карлос Алькарас – Янник Синнер – 7:6 (7:5), 1:6, 1:6
  • 2022, 1/4 финала US Open: Янник Синнер – Карлос Алькарас – 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:0), 5:7, 3:6
  • 2023, 1/2 финала АТР 1000 в Индиан-Уэллс: Карлос Алькарас Янник Синнер – 7:6 (7:4), 6:3
  • 2023, 1/2 финала АТР 1000 в Майами: Карлос Алькарас – Янник Синнер – 7:6 (7:4), 4:6, 2:6
  • 2023, 1/2 финала АТР 1000 в Пекине: Карлос Алькарас – Янник Синнер – 6:7 (4:7), 1:6
  • 2024, 1/2 финала АТР 1000 в Индиан-Уэллс: Янник Синнер – Карлос Алькарас – 6:1, 3:6, 2:6
  • 2024, 1/2 финала Ролан Гаррос: Карлос Алькарас Янник Синнер – 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3
  • 2024, финал АТР 1000 в Пекине: Янник Синнер – Карлос Алькарас – 7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (3:7)
  • 2025, финал АТР 1000 в Риме: Янник Синнер – Карлос Алькарас – 6:7 (5:7), 1:6
  • 2025, финал Ролан Гаррос: Янник Синнер – Карлос Алькарас – 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10)
  • 2025, финал Уимблдона: Янник Синнер Карлос Алькарас – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4
  • 2025, финал АТР 1000 в Цинциннати: Янник Синнер – Карлос Алькарас – 0:5, RET., Синнер
  • 2025, финал US Open: Янник Синнер – Карлос Алькарас – 2:6, 6:3, 1:6, 4:6

Карлос Алькарас – Янник Синнер. Прогноз и анонс на финал Итогового турнира
Тренировка перед боем: Алькарас разобрал Оже на пути в финал Итогового
Карлос Алькарас – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
