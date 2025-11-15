Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
15 ноября 2025, 21:42 | Обновлено 15 ноября 2025, 21:44
Арсенал в тревоге: лидер канониров получил травму в сборной Бразилии

Габриэл Магальяес досрочно покинул поле в товарищеском матче

Арсенал в тревоге: лидер канониров получил травму в сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний защитник лондонского «Арсенала» Габриэл Магальяес получил повреждение в товарищеском матче против национальной команды Сенегала.

Опытный футболист упал на газон и покинул поле под присмотром врачей. Габриэл был заменен на 64-й минуте, держась за паховую область.

В ближайшее время защитник пройдёт медицинское обследование и узнает степень своей травмы.

Без Габриэля сборная Бразилии удержала положительный результат и одержала победу над соперником (2:0).

Габриэл Магальяес сборная Бразилии по футболу товарищеские матчи травма травма паха сборная Сенегала по футболу Арсенал Лондон
