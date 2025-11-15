Арсенал в тревоге: лидер канониров получил травму в сборной Бразилии
Габриэл Магальяес досрочно покинул поле в товарищеском матче
27-летний защитник лондонского «Арсенала» Габриэл Магальяес получил повреждение в товарищеском матче против национальной команды Сенегала.
Опытный футболист упал на газон и покинул поле под присмотром врачей. Габриэл был заменен на 64-й минуте, держась за паховую область.
В ближайшее время защитник пройдёт медицинское обследование и узнает степень своей травмы.
Без Габриэля сборная Бразилии удержала положительный результат и одержала победу над соперником (2:0).
Concerning scenes for Arsenal fans 🫣— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 15, 2025
Gabriel was forced off just over an hour into Brazil's friendly against Senegal with what looked to be a groin injury 🤕 pic.twitter.com/Fzwie0NjbV
