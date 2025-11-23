Реброва раскритиковали из-за решения касательно основного кипера в сборной

Бывший полузащитник «Черноморца» Игорь Наконечный раскритиковал решение Сергея Реброва поставить Андрея Лунина основным вратарем сборной Украины на Евро-2024.

«Мне не понравилось ранее, что Ребров начал ставить основным вратарем Андрея Лунина на Евро-2024. Лунин же в конце сезона не играл за Реал, был не в работе, но его все равно ставили. Ну, вот он и привез те голы.

Тренер должен чувствовать игроков, видеть, кто в каком состоянии сейчас находится. Например, игрок может быть в хорошем физическом и техническом состоянии, но с ментальностью есть проблемы», – сказал Наконечный.

Сейчас Лунин не вызывается в сборную на два последних сбора команды на матчи отбора на ЧМ-2026.