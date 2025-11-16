Испания16 ноября 2025, 22:59 | Обновлено 16 ноября 2025, 23:29
1194
1
Лунин, после того как его не вызвали в сборную, назвал лучшего, чем Ребров
Андрей ответил на вопрос, кто лучше: Шевченко или Ребров
16 ноября 2025, 22:59 | Обновлено 16 ноября 2025, 23:29
1194
Известный украинский вратарь Андрей Лунин, который на клубном уровне играет за мадридский «Реал», ответил на вопрос, кто лучше из легенд украинского футбола: Андрей Шевченко или Сергей Ребров.
– Андрей Шевченко или Сергей Ребров?
– Сергей Ребров, – без колебаний ответил голкипер.
Отметим, что Лунина не было в последних двух заявках сборной Украины на матчи отбора на чемпионат мира-2026.
Ранее появилась информация, что Лунин попал в черный список Хаби Алонсо в «Реале».
Комментарии 1
Олійченко, тобі не набридло ганьбитися??? Ну це вже зовсім сором
