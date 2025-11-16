Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лунин, после того как его не вызвали в сборную, назвал лучшего, чем Ребров
Испания
Известный украинский вратарь Андрей Лунин, который на клубном уровне играет за мадридский «Реал», ответил на вопрос, кто лучше из легенд украинского футбола: Андрей Шевченко или Сергей Ребров.

– Андрей Шевченко или Сергей Ребров?

– Сергей Ребров, – без колебаний ответил голкипер.

Отметим, что Лунина не было в последних двух заявках сборной Украины на матчи отбора на чемпионат мира-2026.

Ранее появилась информация, что Лунин попал в черный список Хаби Алонсо в «Реале».

Андрей Шевченко Андрей Лунин Сергей Ребров
TradyT
Олійченко, тобі не набридло ганьбитися??? Ну це вже зовсім сором
