Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь сборной Украины попал в черный список главного тренера
Испания
09 ноября 2025, 23:22 |
907
0

Вратарь сборной Украины попал в черный список главного тренера

У Андрея Лунина – проблемы в «Реале»

09 ноября 2025, 23:22 |
907
0
Вратарь сборной Украины попал в черный список главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В мадридском «Реале» назревает напряжение внутри коллектива. По информации испанских СМИ, в раздевалке команды чувствуется напряжение.

Новый главный тренер Хаби Алонсо внес существенные изменения в дисциплинарные правила клуба, отменив некоторые привилегии игроков. Его жесткие методы якобы вызвали недовольство части команды.

В «черный список» тренера попали сразу семь футболистов, с которыми он не находит общего языка. Среди них – Винисиус Жуниор, Родриго, Браим Диас, Фран Гарсия, Эндрик, Дани Себальос и украинец Андрей Лунин.

Журналисты утверждают, что часть игроков недовольна подходом Алонсо, считая, что он «играет роль Гвардиолы, но пока не доказал свою эффективность».

По теме:
Сельта – Барселона – 2:4. Хет-трик Левандовского. Видео голов и обзор
Хет-трик от Левадовски, гол Ямаля. Барселона приблизилась к Реалу
Холанд обошел Кейна и Мбаппе в списке лучших бомбардиров топ-5 лиг
Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хаби Алонсо Винисиус Жуниор Родриго Гоес Фран Гарсия Дани Себальос Эндрик
Дмитрий Олийченко Источник: Madrid-Barcelona
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Футбол | 09 ноября 2025, 18:51 32
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ

Киевляне проиграли домашний матч 0:1

Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Бокс | 09 ноября 2025, 07:33 10
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион

Мэнни Пакьяо рассказал, что ведутся активные переговоры о бое с украинцем

Шахтер – СК Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09.11.2025, 16:00
Шахтер – СК Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – СК Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФОТО. Лицо и эмоции Судаков после первого гола за месяц в футболке Бенфики
Футбол | 09.11.2025, 23:21
ФОТО. Лицо и эмоции Судаков после первого гола за месяц в футболке Бенфики
ФОТО. Лицо и эмоции Судаков после первого гола за месяц в футболке Бенфики
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Футбол | 09.11.2025, 09:38
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
08.11.2025, 21:21 14
Теннис
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
08.11.2025, 17:40 5
Футбол
Сборная Украины оформила камбэк и обыграла Румынию
Сборная Украины оформила камбэк и обыграла Румынию
08.11.2025, 00:05 5
Хоккей
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
08.11.2025, 07:02 7
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
08.11.2025, 00:17
Бокс
В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
08.11.2025, 02:29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем