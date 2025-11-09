Вратарь сборной Украины попал в черный список главного тренера
У Андрея Лунина – проблемы в «Реале»
В мадридском «Реале» назревает напряжение внутри коллектива. По информации испанских СМИ, в раздевалке команды чувствуется напряжение.
Новый главный тренер Хаби Алонсо внес существенные изменения в дисциплинарные правила клуба, отменив некоторые привилегии игроков. Его жесткие методы якобы вызвали недовольство части команды.
В «черный список» тренера попали сразу семь футболистов, с которыми он не находит общего языка. Среди них – Винисиус Жуниор, Родриго, Браим Диас, Фран Гарсия, Эндрик, Дани Себальос и украинец Андрей Лунин.
Журналисты утверждают, что часть игроков недовольна подходом Алонсо, считая, что он «играет роль Гвардиолы, но пока не доказал свою эффективность».
