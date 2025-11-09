Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Алонсо не видит украинца преемником Куртуа
«Реал» ведет переговоры о продлении контракта Тибо Куртуа. Действующее соглашение истекает летом 2027 года.
По информации El Nacional, президент клуба Флорентино Перес сомневается, стоит ли продлевать соглашение, но главный тренер Хаби Алонсо убежден – Куртуа должен остаться.
Хаби Алонсо уже решил, что Андрей Лунин не заслуживает стать преемником Тибо Куртуа уже и сейчас, тренер не уверен в способностях украинского вратаря.
В этом сезоне Лунин так и не получил игровой практики. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году.
Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
