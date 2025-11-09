Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
09 ноября 2025, 07:10
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину

Алонсо не видит украинца преемником Куртуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

«Реал» ведет переговоры о продлении контракта Тибо Куртуа. Действующее соглашение истекает летом 2027 года.

По информации El Nacional, президент клуба Флорентино Перес сомневается, стоит ли продлевать соглашение, но главный тренер Хаби Алонсо убежден – Куртуа должен остаться.

Хаби Алонсо уже решил, что Андрей Лунин не заслуживает стать преемником Тибо Куртуа уже и сейчас, тренер не уверен в способностях украинского вратаря.

В этом сезоне Лунин так и не получил игровой практики. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году.

Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва

Вильярреал одолел каталонскую команду и обошел Барселону в таблице Ла Лиги
Дубль Гризманна и автогол. Атлетико не без проблем обыграл Леванте
Тренер Жироны: «Вы бы видели их в раздевалке. А Цыганков – это топ»
Андрей Лунин Тибо Куртуа Хаби Алонсо продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
