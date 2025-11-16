Тренер нашел главного виновника фиаско Украины от Франции

Известный тренер Олег Дулуб нашел главного виновника поражения сборной Украины в матче с Францией.

«Много брака от Караваева. Именно под 3-5-2 Караваев подходил, если брать его профиль. Единственное, что его взаимодействие с Забарным оставляло желать лучшего. Очень много проникающих передач проходило именно в эти зоны между ними», – отметил Дулуб.

13 ноября сборная Украины провела выездной матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D против команды Франции. Встреча прошла на стадионе Парк де Пренс в Париже, французской столицей. Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев.