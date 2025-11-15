Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
Определены полуфинальные пары Итогового турнира АТР. Когда состоятся игры?

Янник Синнер против Алекса де Минаура, Карлос Алькарас против Феликса Оже-Альяссима

Определены полуфинальные пары Итогового турнира АТР. Когда состоятся игры?
Янник Синнер

15 ноября на Итоговом турнире АТР 2025 состоятся матчи 1/2 финала Итогового турнира АТР 2025, который проходит в Турине (Италия).

Полуфинальные пары: Янник Синнер – Алекс де Минаур, Карлос Алькарас – Феликс Оже-Альяссим.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Синнер и Алькарас выиграли группы Бьорна Борга и Джимми Коннорса соответственно. Оже и де Минаур заняли вторые места в этих квартетах.

Янник и Карлос не проиграли ни одного поединка на ATP Finals и кто-то из них может забрать призовые непобежденного чемпиона в свыше пяти миллионов долларов, если выйдут в финал.

Полуфиналы в Турине состоятся 15 ноября. Янник встретится с Алексом в 15:30 по Киеву, Карлос начнет встречу с Феликсом в 21:30.

Итоговый турнир АТР 2025. Пары 1/2 финала

  • 15:30. Янник Синнер – Алекс де Минаур
  • 21:30. Карлос Алькарас – Феликс Оже-Альяссим

Итоговый турнир ATP Янник Синнер Карлос Алькарас Алекс де Минаур Феликс Оже-Альяссим
