Определены полуфинальные пары Итогового турнира АТР. Когда состоятся игры?

15 ноября на Итоговом турнире АТР 2025 состоятся матчи 1/2 финала Итогового турнира АТР 2025, который проходит в Турине (Италия).

Полуфинальные пары: Янник Синнер – Алекс де Минаур, Карлос Алькарас – Феликс Оже-Альяссим.

Синнер и Алькарас выиграли группы Бьорна Борга и Джимми Коннорса соответственно. Оже и де Минаур заняли вторые места в этих квартетах.

Янник и Карлос не проиграли ни одного поединка на ATP Finals и кто-то из них может забрать призовые непобежденного чемпиона в свыше пяти миллионов долларов, если выйдут в финал.

Полуфиналы в Турине состоятся 15 ноября. Янник встретится с Алексом в 15:30 по Киеву, Карлос начнет встречу с Феликсом в 21:30.

Итоговый турнир АТР 2025. Пары 1/2 финала