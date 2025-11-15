Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рональд КУМАН: «Я больше разочарован, чем доволен»
Чемпионат мира
Рональд КУМАН: «Я больше разочарован, чем доволен»

Главный тренер национальной сборной Нидерландов рассказал об игре против Польши

Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился эмоциями после ничейного матча против Польши в отборе к ЧМ-2026.

«Я больше разочарован, чем доволен, но с другой стороны мы сделали еще один шаг к квалификации на чемпионат мира.

Играть против очень глубоко обороняющихся команд – непросто. Нам нужно было быть терпеливыми, нужно было пытаться атаковать разными способами, но мы не создали достаточно хороших моментов.

Польша продемонстрировала свое качество и стиль игры: быстрые переходы от обороны к атаке. Именно так мы пропустили гол. Они двигались очень быстро, но все равно против двух польских игроков было пятеро наших защитников. Мы не должны упускать в такой ситуации, но это произошло.

Опять же, так Польша любит играть, и это делает ее опасной», – сказал Куман.

Рональд Куман сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Польши по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
