Рональд КУМАН: «Я больше разочарован, чем доволен»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился эмоциями после ничейного матча против Польши в отборе к ЧМ-2026.

«Я больше разочарован, чем доволен, но с другой стороны мы сделали еще один шаг к квалификации на чемпионат мира.

Играть против очень глубоко обороняющихся команд – непросто. Нам нужно было быть терпеливыми, нужно было пытаться атаковать разными способами, но мы не создали достаточно хороших моментов.

Польша продемонстрировала свое качество и стиль игры: быстрые переходы от обороны к атаке. Именно так мы пропустили гол. Они двигались очень быстро, но все равно против двух польских игроков было пятеро наших защитников. Мы не должны упускать в такой ситуации, но это произошло.

Опять же, так Польша любит играть, и это делает ее опасной», – сказал Куман.