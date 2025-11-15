Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Михавко нашел позитив в позорном поражении от Франции в отборе на ЧМ-2026
Чемпионат мира
15 ноября 2025, 08:43 |
Тарас высказался о своем дебюте за национальную команду

Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

Защитник национальной сборной Украины Тарас Михавко поделился эмоциями после матча против национальной сборной Франции (0:4) в отборе на ставший для него дебютным чемпионат мира 2026 года.

«Дебют за сборную Украины. Эмоции невероятны. Спасибо всем за поддержку – она многое для меня означает», – написал Михавко.

В решающем матче отбора к ЧМ-2026 подопечные Сергея Реброва встретятся со сборной Исландии. Матч Украина – Исландия состоится в воскресенье, 16 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по киевскому времени.

Олег Вахоцкий Источник: Instagram
