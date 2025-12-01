Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лунин поразил звезд Реала. За что украинца расхвалили мадридцы?
Испания
01 декабря 2025, 03:02 |
238
0

ФОТО. Лунин поразил звезд Реала. За что украинца расхвалили мадридцы?

Андрей опубликовал новое фото в Инстаграме

01 декабря 2025, 03:02 |
238
0
ФОТО. Лунин поразил звезд Реала. За что украинца расхвалили мадридцы?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поразил футболистов «королевского клуба».

Лунин опубликовал новое стильное фото в своем Инстаграме и сразу получил похвалу от звездных игроков «Реала».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Джуд Беллингем: Что за парень

Эндрик: Вау, вау...

Винисиус Жуниор: Лунинннннн

Арда Гюлер: Наслаждение

Эдуардо Камавинга: Лунин, я знал, что ты изменился, брат.

В этом сезоне Лунин провел один матч за «Реал» и пропустил три гола. Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва

По теме:
ФОТО. Сын легенды Реала осуществил громкий дебют
Оценки украинцев: сколько получили Цыганков и Ванат за ничью с Реалом
АЛОНСО – о ничьей: «Нам важно сохранять единство»
Андрей Лунин Реал Мадрид фото lifestyle
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома – Наполи – 0:1. Поражение волков без Довбика. Видео гола и обзор
Футбол | 01 декабря 2025, 01:53 0
Рома – Наполи – 0:1. Поражение волков без Довбика. Видео гола и обзор
Рома – Наполи – 0:1. Поражение волков без Довбика. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 13-го тура Серии A

Динамо – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01 декабря 2025, 01:26 9
Динамо – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Дебют Костюка в матче с аутсайдером

Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Другие виды | 30.11.2025, 13:02
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
Футбол | 30.11.2025, 07:00
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Футбол | 30.11.2025, 19:51
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
30.11.2025, 03:15 1
Футбол
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 13
Футбол
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
29.11.2025, 08:44 44
Футбол
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
30.11.2025, 09:07 1
Бокс
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
29.11.2025, 15:32 41
Биатлон
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
29.11.2025, 08:15 15
Футбол
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
29.11.2025, 19:43
Футбол
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
30.11.2025, 08:40 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем