ФОТО. Лунин поразил звезд Реала. За что украинца расхвалили мадридцы?

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поразил футболистов «королевского клуба».

Лунин опубликовал новое стильное фото в своем Инстаграме и сразу получил похвалу от звездных игроков «Реала».

Джуд Беллингем: Что за парень

Эндрик: Вау, вау...

Винисиус Жуниор: Лунинннннн

Арда Гюлер: Наслаждение

Эдуардо Камавинга: Лунин, я знал, что ты изменился, брат.

В этом сезоне Лунин провел один матч за «Реал» и пропустил три гола. Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва