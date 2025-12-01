ФОТО. Лунин поразил звезд Реала. За что украинца расхвалили мадридцы?
Андрей опубликовал новое фото в Инстаграме
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поразил футболистов «королевского клуба».
Лунин опубликовал новое стильное фото в своем Инстаграме и сразу получил похвалу от звездных игроков «Реала».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Джуд Беллингем: Что за парень
Эндрик: Вау, вау...
Винисиус Жуниор: Лунинннннн
Арда Гюлер: Наслаждение
Эдуардо Камавинга: Лунин, я знал, что ты изменился, брат.
В этом сезоне Лунин провел один матч за «Реал» и пропустил три гола. Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
😂📲 Komentar di unggahan terbaru Andriy Lunin pic.twitter.com/Wnj5vC20zQ— Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) November 14, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 13-го тура Серии A
Дебют Костюка в матче с аутсайдером