  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Это однозначно матч года для сборной Украины»
Чемпионат мира
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это однозначно матч года для сборной Украины»

Мирон Богданович – о поединке с Исландией

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это однозначно матч года для сборной Украины»
УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал главный матч для сборной Украины в 2025 году.

«Матч с Францией? Большой роли это не играло. Проигрывать всегда неприятно, но опять же, матч года для сборной Украины состоится 16 ноября», – сказал Маркевич.

Сборная Украины проведет решающий матч против Исландии 16 ноября. Начало встречи — в 19:00.

13 ноября сборная Украины провела выездной матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D против команды Франции. Встреча прошла на стадионе Парк де Пренс в Париже, французской столицей. Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Мирон Маркевич сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Meta.ua
Матч буде за все і всіх
