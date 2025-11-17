Чемпионат мира17 ноября 2025, 06:50 |
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
Йожеф выделил Руслана Малиновского
17 ноября 2025, 06:50 |
Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо назвал единственного футболиста нынешней сборной Украины, который ему нравится.
«Руслан Малиновский – это единственный игрок, который мне нравится в сборной Украины, когда он в форме», – сказал Йожеф Сабо.
В этом сезоне на клубном уровне Малиновский провел за «Дженоа» 10 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».
