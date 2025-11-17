Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 06:50
3

Йожеф выделил Руслана Малиновского

Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо назвал единственного футболиста нынешней сборной Украины, который ему нравится.

«Руслан Малиновский – это единственный игрок, который мне нравится в сборной Украины, когда он в форме», – сказал Йожеф Сабо.

В этом сезоне на клубном уровне Малиновский провел за «Дженоа» 10 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

Йожеф Сабо сборная Украины по футболу Руслан Малиновский
Дмитрий Олийченко
Перець
Гуцуляка забув з Циганковим
0
nicksaf
Малиновський тільки ударити з далеку і тоді коли не заважають.
А так обводки нема, пасу нема. Це не Циганков чи Шапаренко.
-1
