Алькарас может вылететь? Расклады в группе Коннорса перед последним туром
Все четыре теннисиста сохраняют шансы на плей-офф Итогового турнира АТР 2025
13 ноября на Итоговом турнире АТР 2025 в Турине (Италия) состоятся матчи третьего тура в группе Джимми Коннорса.
Перед последним туром пока что ни один теннисит не гарантировал себе полуфинал и все четверо сохраняют шансы на выход в плей-офф.
Наибольшие шансы имеет Карлос Алькарас, у которого две победы (над Алексом де Минауром и Тейлором Фритцем). В четверг он сыграет против Лоренцо Музетти.
По одному очку в активе у Фритца и Музетти. Два поражения у де Минаура.
Итоговый турнир АТР 2025. Группа Джимми Коннорса
Третий тур. 13 ноября
- 15:00. Тейлор Фритц – Алекс де Минаур
- 21:30. Карлос Алькарас – Лоренцо Музетти
10 возможных сценариев группы Джимми Коннорса по окончанию третьего тура:
- Независимо от счета, если Алькарас победит Музетти, а Фритц победит де Минаура, то Алькарас выиграет
- группу, а Фритц квалифицируется вторым.
- Независимо от счета, если Музетти победит Алькараса, а де Минаур победит Фритца, то Музетти выиграет
- группу, а Алькарас квалифицируется вторым.
- Если Алькарас победит Музетти в двух сетах, а де Минаур победит Фритца в двух сетах, то Алькарас выиграет
- группу, а де Минаур квалифицируется вторым.
- Если Алькарас победит Музетти в двух сетах, а де Минаур победит Фритца в трех сетах, то Алькарас выиграет
- группу, а Фритц квалифицируется вторым.
- Если Алькарас победит Музетти в трех сетах, а де Минаур победит Фритца в двух сетах, то Алькарас выиграет
- группу, а де Минаур квалифицируется вторым.
- Если Алькарас победит Музетти в трех сетах, а де Минаур победит Фритца в трех сетах, то Алькарас выиграет
- группу, а Фритц квалифицируется вторым.
- Если Музетти победит Алькараса в двух сетах, а Фритц побеждает де Минаура в трех сетах, то Фритц выигрывает
- группу, а Музетти квалифицируется вторым.
- Если Музетти победит Алькараса в двух сетах, а Фритц победит де Минаура в трех сетах, то Фритц выигрывает
- группу, а Музетти квалифицируется вторым.
- Если Музетти победит Алькараса в трех сетах, а Фритц победит де Минаура в двух сетах, то Фритц выиграет
- группу, а Алькарас квалифицируется вторым.
- Если Музетти победит Алькараса в трех сетах, а Фритц победит де Минаура в трех сетах, то Алькарас выиграет
- группу, а Фритц квалифицируется вторым.
Таблицы группы Джимми Коннорса:
|Теннисист
|Алькарас
|Фритц
|Де Минаур
|Музетти
|Матчи
|Сеты / Геймы
|Алькарас [1]
|-
|6:7 (2:7), 7:5, 6:3
|7:6 (7:5), 6:2
|2-0
|4/32
|Фритц [6]
|7:6 (7:2), 5:7, 3:6
|-
|6:3, 6:4
|1-1
|3/27
|Де Минаур [7]
|6:7 (5:7), 2:6
|-
|5:7, 6:3, 5:7
|0-2
|1/24
|Музетти [9]
|3:6 4:6
|7:5, 3:6, 7:5
|-
|1-1
|2/24
