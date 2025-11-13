Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Алькарас может вылететь? Расклады в группе Коннорса перед последним туром
ATP
13 ноября 2025, 09:15 |
215
0

Все четыре теннисиста сохраняют шансы на плей-офф Итогового турнира АТР 2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

13 ноября на Итоговом турнире АТР 2025 в Турине (Италия) состоятся матчи третьего тура в группе Джимми Коннорса.

Перед последним туром пока что ни один теннисит не гарантировал себе полуфинал и все четверо сохраняют шансы на выход в плей-офф.

Наибольшие шансы имеет Карлос Алькарас, у которого две победы (над Алексом де Минауром и Тейлором Фритцем). В четверг он сыграет против Лоренцо Музетти.

По одному очку в активе у Фритца и Музетти. Два поражения у де Минаура.

Итоговый турнир АТР 2025. Группа Джимми Коннорса

Третий тур. 13 ноября

  • 15:00. Тейлор Фритц – Алекс де Минаур
  • 21:30. Карлос Алькарас – Лоренцо Музетти

10 возможных сценариев группы Джимми Коннорса по окончанию третьего тура:

  • Независимо от счета, если Алькарас победит Музетти, а Фритц победит де Минаура, то Алькарас выиграет
  • группу, а Фритц квалифицируется вторым.
  • Независимо от счета, если Музетти победит Алькараса, а де Минаур победит Фритца, то Музетти выиграет
  • группу, а Алькарас квалифицируется вторым.
  • Если Алькарас победит Музетти в двух сетах, а де Минаур победит Фритца в двух сетах, то Алькарас выиграет
  • группу, а де Минаур квалифицируется вторым.
  • Если Алькарас победит Музетти в двух сетах, а де Минаур победит Фритца в трех сетах, то Алькарас выиграет
  • группу, а Фритц квалифицируется вторым.
  • Если Алькарас победит Музетти в трех сетах, а де Минаур победит Фритца в двух сетах, то Алькарас выиграет
  • группу, а де Минаур квалифицируется вторым.
  • Если Алькарас победит Музетти в трех сетах, а де Минаур победит Фритца в трех сетах, то Алькарас выиграет
  • группу, а Фритц квалифицируется вторым.
  • Если Музетти победит Алькараса в двух сетах, а Фритц побеждает де Минаура в трех сетах, то Фритц выигрывает
  • группу, а Музетти квалифицируется вторым.
  • Если Музетти победит Алькараса в двух сетах, а Фритц победит де Минаура в трех сетах, то Фритц выигрывает
  • группу, а Музетти квалифицируется вторым.
  • Если Музетти победит Алькараса в трех сетах, а Фритц победит де Минаура в двух сетах, то Фритц выиграет
  • группу, а Алькарас квалифицируется вторым.
  • Если Музетти победит Алькараса в трех сетах, а Фритц победит де Минаура в трех сетах, то Алькарас выиграет
  • группу, а Фритц квалифицируется вторым.

Таблицы группы Джимми Коннорса:

Теннисист Алькарас Фритц Де Минаур Музетти Матчи Сеты / Геймы
Алькарас [1] - 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 7:6 (7:5), 6:2 2-0 4/32
Фритц [6] 7:6 (7:2), 5:7, 3:6 - 6:3, 6:4 1-1 3/27
Де Минаур [7] 6:7 (5:7), 2:6 - 5:7, 6:3, 5:7 0-2 1/24
Музетти [9] 3:6 4:6 7:5, 3:6, 7:5 - 1-1 2/24

Кто-то сомневался? Определен первый полуфиналист Итогового турнира АТР
Синнер на Итоговом турнире АТР 2025 в очередной раз одолел Зверева
Янник Синнер – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Итоговый турнир ATP статистические расклады Карлос Алькарас (теннисист) Тейлор Фритц Алекс де Минаур Лоренцо Музетти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
