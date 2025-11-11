Известный в Украине специалист может возглавить Шериф

Экс-наставник киевского «Арсенала», каменской «Стали» и львовского «Руха» Леонид Кучук может снова стать у руля самого титулованного клуба Молдовы – тираспольского «Шерифа». В январе 2004 года этот специалист возглавил команду, проработав главным тренером ровно шесть лет, а затем более года (с перерывами) выполнял обязанности спортивного директора клуба.

Как стало известно из источников Sport.ua, этой осенью 66-летний Кучук был замечен в Тирасполе, где поддерживает контакты с ФК «Шериф». Учитывая, что молдавский клуб значительно снизил свою конкурентоспособность на внутренней и европейской аренах, именно этого тренера в футбольных кругах страны пророчат в качестве преемника Виктора Михайлова.

В текущем чемпионате «Шериф» уже потерпел пять поражений, занимая на данный момент третью строчку в турнирной таблице.

Леонид Кучук вместе с украинцем Юрием Вернидубом считается самым успешным тренером в истории «Шерифа». Под его руководством тираспольская команда шесть раз становилась чемпионом Молдовы, трижды выигрывала Кубок и Суперкубок страны.