11 ноября 2025, 23:03
Известный в Украине специалист может возглавить Шериф

Все возвращается на круги свои

11 ноября 2025, 23:03 |
Известный в Украине специалист может возглавить Шериф
Экс-наставник киевского «Арсенала», каменской «Стали» и львовского «Руха» Леонид Кучук может снова стать у руля самого титулованного клуба Молдовы – тираспольского «Шерифа». В январе 2004 года этот специалист возглавил команду, проработав главным тренером ровно шесть лет, а затем более года (с перерывами) выполнял обязанности спортивного директора клуба.

Как стало известно из источников Sport.ua, этой осенью 66-летний Кучук был замечен в Тирасполе, где поддерживает контакты с ФК «Шериф». Учитывая, что молдавский клуб значительно снизил свою конкурентоспособность на внутренней и европейской аренах, именно этого тренера в футбольных кругах страны пророчат в качестве преемника Виктора Михайлова.

В текущем чемпионате «Шериф» уже потерпел пять поражений, занимая на данный момент третью строчку в турнирной таблице.
Леонид Кучук вместе с украинцем Юрием Вернидубом считается самым успешным тренером в истории «Шерифа». Под его руководством тираспольская команда шесть раз становилась чемпионом Молдовы, трижды выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

Шарана и Кучука не будет. Левый Берег может возглавить зарубежный тренер
Украинский тренер сменил должность в Шерифе
34-кратный чемпион Бельгии пробился в Q4 Лиги конференций. С кем сыграет?
